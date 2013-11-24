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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 24 ноября 2013
Сассуоло
24.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
64'
С. Дзадза
67'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Аталанта
Замена
Л. Марцоратти
️️️️
Д. Берарди
82'
79'
Желтая карточка
М. Канини
Вторая желтая
Л. Антеи
76'
70'
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
70'
Замена
Я. Куртич
️️️️
А. Флоро Флорес
70'
68'
Замена
Г. Марилунго
️️️️
М. Ливайя
ГОЛ! 2:0!
Д. Берарди
Пас отдал
Л. Марроне
67'
ГОЛ! 1:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Л. Марроне
64'
Замена
М. Гаццола
️️️️
Э. Скелотто
46'
Желтая карточка
Л. Антеи
35'
27'
Замена
Р. Каццола
️️️️
Г. Стендардо
6'
Замена
Л. Скалони
️️️️
Д. Беллини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сассуоло
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
6
Лино Марцоратти
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Марио Пульезе
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Пеголо
20
Бьянко
15
Ачерби
51
Антеи
3
Лонги
4
Марроне
18
Скелотто
4
Маньянелли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
4-4-2
47
Консильи
6
Беллини
2
Стендардо
2
Канини
28
Бривио
8
Мильяччо
10
Моралес
8
Чигарини
14
Кармона
19
Денис
10
Ливайя
18
Скелотто
23
Гаццола
23
Гаццола
18
Скелотто
10
Берарди
6
Марцоратти
6
Марцоратти
10
Берарди
9
Флоро Флорес
27
Куртич
27
Куртич
9
Флоро Флорес
6
Беллини
5
Скалони
5
Скалони
6
Беллини
2
Стендардо
44
Каццола
44
Каццола
2
Стендардо
10
Ливайя
19
Марилунго
19
Марилунго
10
Ливайя
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
5
Карим Лариби
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
33
Марио Пульезе
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
5
Карим Лариби
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
2
Раффаэле Пучино
ЦЗ
21
Антонио Розати
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Остались в запасе
33
Марио Пульезе
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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