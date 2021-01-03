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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 03 января 2021
Аталанта
03.01.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
5 : 1
Завершен
Сассуоло
11'
Д. Сапата
45'
М. Пессина
49'
Д. Сапата
57'
Р. Госенс
68'
Л. Муриэль
75'
В. Кирикеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Сапата
84'
84'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Х. Траоре
84'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Д. Берарди
Желтая карточка
М. де Рон
80'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Б. Джимсити
77'
Замена
М. Руджери
️️️️
Р. Госенс
77'
75'
ГОЛ! 5:1!
В. Кирикеш
ГОЛ! 5:0!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Фройлер
68'
68'
Замена
М. Бурабиа
️️️️
Ж. Бога
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пессина
63'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
63'
ГОЛ! 4:0!
Р. Госенс
Пас отдал
Д. Сапата
57'
56'
Замена
П. Мба Обьянг
️️️️
М. Лопес
56'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Ф. Капуто
51'
Желтая карточка
В. Кирикеш
ГОЛ! 3:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Фройлер
49'
ГОЛ! 2:0!
М. Пессина
Пас отдал
Й. Иличич
45'
Желтая карточка
К. Ромеро
44'
Желтая карточка
Х. Хатебур
25'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
17
Лукаш Гараслин
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-3-2-2
95
Голлини
33
Хатебур
6
Джимсити
21
Ромеро
8
Госенс
15
де Рон
19
Паломино
8
Фройлер
32
Пессина
91
Сапата
72
Иличич
4-1-2-2-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
21
Кирикеш
67
Феррари
77
Кирьякопулос
5
Локателли
20
Лопес
25
Траоре
10
Берарди
13
Бога
9
Капуто
8
Госенс
13
Руджери
13
Руджери
8
Госенс
6
Джимсити
23
Депаоли
23
Депаоли
6
Джимсити
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
91
Сапата
59
Миранчук
59
Миранчук
91
Сапата
32
Пессина
10
Муриэль
10
Муриэль
32
Пессина
20
Лопес
14
Мба Обьянг
14
Мба Обьянг
20
Лопес
25
Траоре
17
Гараслин
17
Гараслин
25
Траоре
13
Бога
10
Бурабиа
10
Бурабиа
13
Бога
9
Капуто
92
Дефрель
92
Дефрель
9
Капуто
10
Берарди
18
Распадори
18
Распадори
10
Берарди
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
Остались в запасе
11
Николас Скьяппакассе
ЦФ
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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