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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 10 сентября 2017
Аталанта
10.09.2017, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
35'
А. Корнелиус
77'
А. Петанья
28'
С. Сенси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
ГОЛ! 2:1!
А. Петанья
Пас отдал
А. Гомес
77'
53'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
ГОЛ! 1:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
Р. Толой
35'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Сенси
Пас отдал
П. Лирола
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-3-1-3
1
Бериша
23
Кальдара
5
Масиелло
21
Кастань
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
4
Кристанте
10
Гомес
72
Иличич
14
Корнелиус
3-2-3-1-1
47
Консильи
17
Адьяпонг
5
Летшерт
28
Каннаваро
14
Лирола
15
Ачерби
4
Маньянелли
8
Сенси
36
Маццителли
94
Берарди
11
Фальчинелли
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
25
Джанлука Пеголо
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
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