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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 29 декабря 2018
Сассуоло
29.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 6
Завершен
Аталанта
51'
А. Дункан
57'
А. Дункан
19'
Д. Сапата
42'
А. Гомес
54'
Д. Манчини
74'
Й. Иличич
87'
Й. Иличич
90+1'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Аталанта
90'
+1
ГОЛ! 2:6!
Й. Иличич
Пас отдал
М. Пашалич
90'
Замена
М. Пессина
️️️️
А. Гомес
87'
ГОЛ! 2:5!
Й. Иличич
Пас отдал
А. Гомес
82'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Д. Манчини
81'
Желтая карточка
Д. Сапата
74'
ГОЛ! 2:4!
Й. Иличич
Пас отдал
Р. Толой
Замена
М. Бурабиа
️️️️
М. Локателли
73'
Желтая карточка
С. Сенси
70'
62'
Замена
Й. Иличич
️️️️
М. Барроу
ГОЛ! 2:3!
А. Дункан
Пас отдал
К. Боатенг
57'
Замена
К. Боатенг
️️️️
А. Матри
56'
54'
ГОЛ! 1:3!
Д. Манчини
Пас отдал
Х. Луис Паломино
ГОЛ! 1:2!
А. Дункан
Пас отдал
Д. Маньяни
51'
42'
ГОЛ! 0:2!
А. Гомес
Пас отдал
М. Барроу
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Марлон
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
А. Гомес
16'
Желтая карточка
Т. Кастань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Марлон
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
4-1-2-2-1
47
Консильи
6
Марлон
96
Маньяни
13
Рожерио
14
Лирола
5
Локателли
8
Сенси
32
Дункан
29
Ди Франческо
94
Берарди
21
Матри
3-2-1-1-3
1
Бериша
2
Толой
19
Паломино
23
Манчини
33
Хатебур
21
Кастань
8
Фройлер
8
Пашалич
99
Барроу
10
Гомес
91
Сапата
6
Марлон
13
Пелузо
13
Пелузо
6
Марлон
5
Локателли
10
Бурабиа
10
Бурабиа
5
Локателли
21
Матри
27
Боатенг
27
Боатенг
21
Матри
23
Манчини
6
Джимсити
6
Джимсити
23
Манчини
10
Гомес
32
Пессина
32
Пессина
10
Гомес
99
Барроу
72
Иличич
72
Иличич
99
Барроу
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
29
Марселло Тротта
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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