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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Аталанта
Сассуоло - Аталанта: обзор матча 20 августа 2023
Сассуоло
20.08.2023, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
83'
Ш. Де Кетеларе
90+3'
Н. Цортеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сассуоло - Аталанта
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Н. Цортеа
Пас отдал
М. Адопо
87'
Замена
М. Адопо
️️️️
Т. Коопмейнерс
Замена
С. Мулаттьери
️️️️
А. Пинамонти
85'
83'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
М. Руджери
Замена
К. Вольпато
️️️️
Г. Дефрель
77'
Замена
К. Миранда
️️️️
М. Вити
77'
72'
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Д. Дзаппакоста
62'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
А. Лукман
Замена
К. Торстведт
️️️️
Н. Байрами
62'
46'
Замена
Эдерсон
️️️️
М. Пашалич
46'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Д. Сапата
Замена
Ф. Миссори
️️️️
М. Винья
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Матеус Энрике
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Недим Байрами
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Маттео Руджери
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Кевин Миранда
ЦЗ
2
Филиппо Миссори
ПЗ
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
35
Лука Липани
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
42
Кристиан Торстведт
АП
19
Самуэле Мулаттьери
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
6
Винья
6
Эрлич
2
Вити
22
Тольян
7
Энрике
20
Лопес
10
Байрами
45
Лорьенте
92
Дефрель
9
Пинамонти
3-4-1-2
1
Муссо
23
Колашинац
19
Джимсити
42
Скальвини
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Руджери
8
Пашалич
91
Сапата
11
Лукман
2
Вити
44
Миранда
44
Миранда
2
Вити
6
Винья
2
Миссори
2
Миссори
6
Винья
92
Дефрель
7
Вольпато
7
Вольпато
92
Дефрель
10
Байрами
42
Торстведт
42
Торстведт
10
Байрами
9
Пинамонти
19
Мулаттьери
19
Мулаттьери
9
Пинамонти
8
Пашалич
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Пашалич
8
Коопмейнерс
8
Адопо
8
Адопо
8
Коопмейнерс
91
Сапата
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
91
Сапата
77
Дзаппакоста
20
Цортеа
20
Цортеа
77
Дзаппакоста
11
Лукман
9
Скамакка
9
Скамакка
11
Лукман
Остались в запасе
Сассуоло
Аталанта
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Лука Липани
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
7
Йеферсон Пас
ПЗ
35
Лука Липани
ЦП
11
Даниэль Болока
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Сассуоло - Аталанта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Читта дель Триколоре
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Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
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