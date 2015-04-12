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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 12 апреля 2015
Аталанта
12.04.2015, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
42'
Х. Денис
63'
Х. Денис (П)
59'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
90'
+3
Желтая карточка
Д. Берарди
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Л. Чигарини
89'
Замена
А. Масиелло
️️️️
М. Моралес
83'
Вторая желтая
Д. Бьява
81'
80'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
Н. Сансоне
71'
Вторая желтая
С. Миссироли
Желтая карточка
Л. Чигарини
67'
Замена
М. Эстигаррибия
️️️️
Д. Дзаппакоста
67'
65'
Желтая карточка
С. Миссироли
65'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
М. Бриги
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Х. Денис
63'
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
Н. Сансоне
56'
Замена
С. Дзадза
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
К. Кармона
55'
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Пас отдал
М. Моралес
42'
Желтая карточка
Д. Бьява
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
27
Валерио Роззети
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
29
Андреа Манделли
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
29
Давиде Лодезани
ЦФ
32
Марселло Серени
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
29
Беналуан
3
Драме
2
Стендардо
20
Бьява
77
Дзаппакоста
14
Кармона
10
Моралес
8
Чигарини
10
Гомес
19
Денис
4-3-2-1
47
Консильи
28
Каннаваро
15
Ачерби
23
Гаццола
3
Лонги
6
Миссироли
8
Бьондини
4
Бриги
10
Берарди
11
Сансоне
10
Флоккари
10
Моралес
5
Масиелло
5
Масиелло
10
Моралес
77
Дзаппакоста
18
Эстигаррибия
18
Эстигаррибия
77
Дзаппакоста
8
Чигарини
8
Мильяччо
8
Мильяччо
8
Чигарини
11
Сансоне
27
Лазаревич
27
Лазаревич
11
Сансоне
4
Бриги
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
4
Бриги
10
Флоккари
11
Дзадза
11
Дзадза
10
Флоккари
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
27
Валерио Роззети
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
29
Давиде Лодезани
ЦФ
29
Андреа Манделли
ЦП
32
Марселло Серени
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
27
Валерио Роззети
ЦФ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
Остались в запасе
96
Леонардо Фонтанези
ЦЗ
29
Давиде Лодезани
ЦФ
29
Андреа Манделли
ЦП
32
Марселло Серени
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Атлети Адзурри
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