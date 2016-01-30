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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 30 января 2016
Аталанта
30.01.2016, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
32'
Х. Денис
28'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
90'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Берарди
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Х. Денис
82'
Замена
Д. Мильяччо
️️️️
Я. Куртич
73'
72'
Замена
М. Тротта
️️️️
Г. Дефрель
72'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Д. Фальчинелли
70'
Желтая карточка
А. Лонги
Желтая карточка
А. Диаманти
69'
66'
Желтая карточка
Г. Дефрель
33'
Желтая карточка
Д. Берарди
Пенальти не реализован!
Х. Денис
32'
ГОЛ! 1:1!
Х. Денис
32'
31'
Желтая карточка
А. Консильи
28'
ГОЛ! 0:1!
Д. Берарди
Желтая карточка
А. Конти
26'
Замена
А. Диаманти
️️️️
Р. Толой
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
37
Жереми Бро
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
3-3-2-2
57
Спортиелло
3
Черубин
5
Масиелло
2
Толой
3
Драме
15
де Рон
13
Конти
8
Чигарини
27
Куртич
10
Гомес
19
Денис
4-3-1-2
47
Консильи
24
Врсалько
51
Антеи
15
Ачерби
3
Лонги
32
Дункан
8
Бьондини
4
Маньянелли
94
Берарди
11
Фальчинелли
92
Дефрель
2
Толой
23
Диаманти
23
Диаманти
2
Толой
27
Куртич
8
Мильяччо
8
Мильяччо
27
Куртич
19
Денис
22
Боррьелло
22
Боррьелло
19
Денис
11
Фальчинелли
11
Сансоне
11
Сансоне
11
Фальчинелли
94
Берарди
21
Политано
21
Политано
94
Берарди
92
Дефрель
29
Тротта
29
Тротта
92
Дефрель
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Остались в запасе
37
Жереми Бро
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Клаудио Гавиллуччи
(Латина)
Стадион:
Атлети Адзурри
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