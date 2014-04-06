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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 06 апреля 2014
Аталанта
06.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 2
Завершен
Сассуоло
33'
Н. Сансоне
71'
Н. Сансоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
86'
Замена
Р. Чибса
️️️️
Д. Бьондини
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Эстигаррибия
78'
76'
Замена
С. Флоккари
️️️️
С. Дзадза
75'
Замена
А. Рози
️️️️
Д. Берарди
Замена
Д. Базелли
️️️️
К. Кармона
71'
71'
ГОЛ! 0:2!
Н. Сансоне
Желтая карточка
С. Луккини
70'
Желтая карточка
К. Кармона
66'
Замена
Р. Бентакур
️️️️
Д. Де Лука
64'
Желтая карточка
М. Йепес
61'
57'
Желтая карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
К. Дель Гроссо
51'
41'
Желтая карточка
Л. Антеи
39'
Желтая карточка
С. Дзадза
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Сансоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
91
Джузеппе Де Лука
АП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Константин Ницэ
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
17
Рубен Бентакур
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
13
Раман Чибса
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
4-4-1-1
47
Консильи
36
Дель Гроссо
17
Луккини
29
Беналуан
33
Йепес
18
Эстигаррибия
14
Кармона
7
Бонавентура
8
Чигарини
91
Де Лука
19
Денис
4-3-2-1
25
Пеголо
23
Гаццола
28
Каннаваро
51
Антеи
3
Лонги
6
Миссироли
8
Бьондини
4
Маньянелли
10
Берарди
11
Сансоне
11
Дзадза
91
Де Лука
17
Бентакур
17
Бентакур
91
Де Лука
14
Кармона
33
Базелли
33
Базелли
14
Кармона
18
Эстигаррибия
10
Ливайя
10
Ливайя
18
Эстигаррибия
10
Берарди
20
Рози
20
Рози
10
Берарди
8
Бьондини
13
Чибса
13
Чибса
8
Бьондини
11
Дзадза
10
Флоккари
10
Флоккари
11
Дзадза
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
2
Константин Ницэ
ЦЗ
12
Мусса Коне
ЦП
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Атлети Адзурри
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