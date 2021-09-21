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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 21 сентября 2021
Аталанта
21.09.2021, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
3'
Р. Госенс
37'
Д. Дзаппакоста
44'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
90'
+1
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
М. Пашалич
️️️️
М. Пессина
84'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Д. Сапата
84'
82'
Замена
Д. Скамакка
️️️️
Г. Дефрель
82'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Фраттези
Желтая карточка
Д. Пеццелла
74'
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Дзаппакоста
69'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Р. Госенс
69'
67'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Х. Траоре
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
63'
Желтая карточка
Р. Малиновский
61'
60'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Ж. Бога
60'
Замена
А. Харруи
️️️️
Ф. Маньянелли
44'
ГОЛ! 2:1!
Д. Берарди
Пас отдал
М. Мюлдюр
ГОЛ! 2:0!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
Д. Сапата
37'
25'
Желтая карточка
Д. Феррари
ГОЛ! 1:0!
Р. Госенс
Пас отдал
Р. Малиновский
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
АП
32
Маттео Пессина
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
20
Максим Лопес
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
3-4-2-1
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
6
Джимсити
8
Госенс
8
Коопмейнерс
15
де Рон
77
Дзаппакоста
32
Пессина
17
Малиновский
91
Сапата
4-2-3-1
47
Консильи
18
Мюлдюр
23
Айхан
67
Феррари
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
4
Маньянелли
10
Берарди
25
Траоре
13
Бога
92
Дефрель
8
Госенс
3
Пеццелла
3
Пеццелла
8
Госенс
77
Дзаппакоста
21
Меле
21
Меле
77
Дзаппакоста
32
Пессина
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Пессина
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
91
Сапата
91
Пикколи
91
Пикколи
91
Сапата
16
Фраттези
20
Лопес
20
Лопес
16
Фраттези
4
Маньянелли
21
Харруи
21
Харруи
4
Маньянелли
25
Траоре
31
Джуричич
31
Джуричич
25
Траоре
13
Бога
18
Распадори
18
Распадори
13
Бога
92
Дефрель
9
Скамакка
9
Скамакка
92
Дефрель
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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