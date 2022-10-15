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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 15 октября 2022
Аталанта
15.10.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
45+1'
М. Пашалич
46'
А. Лукман
41'
Г. Кирьякопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Сассуоло
83'
Желтая карточка
Д. Феррари
Замена
Н. Цортеа
️️️️
Б. Соппи
82'
Замена
М. Руджери
️️️️
Й. Меле
81'
79'
Замена
А. Альварес
️️️️
Д. Берарди
Замена
Р. Хойлунд
️️️️
Л. Муриэль
68'
Замена
Ж. Бога
️️️️
А. Лукман
68'
65'
Замена
М. Энрике
️️️️
Г. Кирьякопулос
65'
Замена
Х. Траоре
️️️️
К. Торстведт
56'
Замена
Д. Берарди
️️️️
Л. Д'Андреа
ГОЛ! 2:1!
А. Лукман
Пас отдал
Б. Соппи
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Б. Соппи
45'
+1
41'
ГОЛ! 0:1!
Г. Кирьякопулос
Пас отдал
Л. Д'Андреа
30'
Желтая карточка
К. Торстведт
23'
Желтая карточка
А. Пинамонти
21'
Желтая карточка
Г. Кирьякопулос
Желтая карточка
Д. Скальвини
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
15
Мартен де Рон
ОП
8
Марио Пашалич
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
16
Давиде Фраттези
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
16
Лука Д'Андреа
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Аталанта
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Эдерсон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
9
Агустин Альварес
ЦФ
3-4-1-2
57
Спортиелло
42
Скальвини
5
Околи
28
Демирал
2
Соппи
8
Коопмейнерс
15
де Рон
21
Меле
8
Пашалич
10
Муриэль
11
Лукман
3-2-2-2-1
47
Консильи
13
Рожерио
6
Эрлич
67
Феррари
22
Тольян
77
Кирьякопулос
16
Фраттези
20
Лопес
42
Торстведт
16
Д'Андреа
9
Пинамонти
21
Меле
13
Руджери
13
Руджери
21
Меле
11
Лукман
13
Бога
13
Бога
11
Лукман
2
Соппи
20
Цортеа
20
Цортеа
2
Соппи
10
Муриэль
19
Хойлунд
19
Хойлунд
10
Муриэль
77
Кирьякопулос
7
Энрике
7
Энрике
77
Кирьякопулос
42
Торстведт
25
Траоре
25
Траоре
42
Торстведт
16
Д'Андреа
10
Берарди
10
Берарди
16
Д'Андреа
Берарди
9
Альварес
9
Альварес
Берарди
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
47
Томмазо Бертини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
1
Алессандро Руссо
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
4
Руан
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Абду Харруи
ЦП
35
Эмиль Сейде
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
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