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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Сассуоло
Аталанта - Сассуоло: обзор матча 08 апреля 2017
Аталанта
08.04.2017, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
73'
Б. Кристанте
36'
Л. Пеллегрини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Сассуоло
90'
+4
Желтая карточка
Д. Берарди
90'
+2
Желтая карточка
А. Дункан
90'
Желтая карточка
С. Миссироли
Желтая карточка
А. Гомес
81'
80'
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
А. Рагуса
77'
Желтая карточка
П. Каннаваро
ГОЛ! 1:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
А. Гомес
73'
Замена
А. Мунье
️️️️
А. Конти
70'
63'
Замена
А. Дункан
️️️️
С. Сенси
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Я. Куртич
55'
Замена
А. Грасси
️️️️
Л. Спинаццола
45'
36'
Замена
М. Политано
️️️️
Г. Дефрель
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
А. Петанья
29'
Желтая карточка
Б. Кристанте
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
АП
13
Андреа Конти
ПП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Стефано Сенси
ПП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-3-1-2
1
Бериша
37
Спинаццола
23
Кальдара
5
Масиелло
2
Толой
4
Кристанте
8
Фройлер
13
Конти
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
4-2-3-1
47
Консильи
17
Адьяпонг
28
Каннаваро
15
Ачерби
15
Делл'Орко
8
Сенси
6
Миссироли
94
Берарди
7
Пеллегрини
32
Рагуса
92
Дефрель
27
Куртич
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
27
Куртич
37
Спинаццола
33
Грасси
33
Грасси
37
Спинаццола
13
Конти
40
Мунье
40
Мунье
13
Конти
32
Рагуса
13
Пелузо
13
Пелузо
32
Рагуса
8
Сенси
32
Дункан
32
Дункан
8
Сенси
92
Дефрель
21
Политано
21
Политано
92
Дефрель
Остались в запасе
Аталанта
Сассуоло
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Джулио Мильяччо
ПП
8
Александар Пешич
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
14
Поль Лирола
ПЗ
22
Альберто Помини
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
9
Пьетро Иеммелло
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Аталанта - Сассуоло
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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