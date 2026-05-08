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  • «Торино» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

«Торино» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

8 мая, 20:35
Торино
08.05.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Сассуоло
66' Д. Симеоне 70' М. Хольмгрен-Педерсен
51' К. Торстведт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Торино
92
Альберто Палеари
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
35
Лука Мариануччи
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
23
Сауль Коко
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
25
Алиу Нджи
ЛВ
18
Маттео Прати
ОП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
10
Никола Влашич
(К) АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
35
Лука Липани
ОП
18
Неманья Матич
(К) ОП
55
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
50
Дэррил Бакола
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
3-3-1-2-1
92
Палеари
35
Мариануччи
33
Обрадор
23
Коко
77
Эбосс
18
Прати
19
Лазаро
66
Гинейтис
25
Нджи
10
Влашич
18
Симеоне
4-2-3-1
49
Мурич
26
Кулибали
6
Валюкевич
5
Мухаремович
3
Доиг
35
Липани
18
Матич
45
Лорьенте
7
Вольпато
55
Торстведт
9
Пинамонти
33
Обрадор
27
Нкунку
27
Нкунку
33
Обрадор
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
18
Прати
6
Ильхан
6
Ильхан
18
Прати
25
Нджи
91
Сапата
91
Сапата
25
Нджи
18
Симеоне
17
Куленович
17
Куленович
18
Симеоне
3
Доиг
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Доиг
35
Липани
8
Коне
8
Коне
35
Липани
18
Матич
50
Бакола
50
Бакола
18
Матич
7
Вольпато
10
Берарди
10
Берарди
7
Вольпато
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Фабио Гроссо
Торино
Точно не сыграют
Закария Абухляль
ПВ
Фаустино Анджорин
РФ
Ардиан Исмайли
ЦЗ
Сассуоло
Точно не сыграют
Джей Идзес
ЦЗ
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Алие Фадера
ЛВ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Статистика матча Торино - Сассуоло
4
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
9
Количество передач
439
482
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.26
2.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13

Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Сассуоло», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Сассуоло»

«Торино» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Торино
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