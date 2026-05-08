08.05.2026, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Торино
Торино
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
3-3-1-2-1
92
Палеари
35
Мариануччи
33
Обрадор
23
Коко
77
Эбосс
18
Прати
19
Лазаро
66
Гинейтис
25
Нджи
10
Влашич
18
Симеоне
4-2-3-1
49
Мурич
26
Кулибали
6
Валюкевич
5
Мухаремович
3
Доиг
35
Липани
18
Матич
45
Лорьенте
7
Вольпато
55
Торстведт
9
Пинамонти
33
Обрадор
27
Нкунку
27
Нкунку
33
Обрадор
19
Лазаро
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
19
Лазаро
18
Прати
6
Ильхан
6
Ильхан
18
Прати
25
Нджи
91
Сапата
91
Сапата
25
Нджи
18
Симеоне
17
Куленович
17
Куленович
18
Симеоне
3
Доиг
25
Гарсия
25
Гарсия
3
Доиг
35
Липани
8
Коне
8
Коне
35
Липани
18
Матич
50
Бакола
50
Бакола
18
Матич
7
Вольпато
10
Берарди
10
Берарди
7
Вольпато
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
Остались в запасе
Торино
Сассуоло
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
81
Франко Исраэль
ВР
76
Lapo Siviero
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
22
Чезаре Казадеи
ЦП
9
Занос Савва
ПВ
84
Томмазо Габеллини
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Фабио Гроссо
Торино
Точно не сыграют
Сассуоло
Точно не сыграют
Статистика матча Торино - Сассуоло
4
2
Всего ударов по воротам
18
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
13
9
Количество передач
439
482
Сейвы
5
2
Точность передач %
84
87
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
3.26
2.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Смотреть прямую трансляцию матча «Торино» против «Сассуоло», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Торино» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»