03.05.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
4-1-1-3-1
80
Турати
25
Гарсия
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
10
Берарди
55
Торстведт
45
Лорьенте
18
Нзола
4-1-2-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
2
Эступиньян
30
Яшари
24
Фофана
12
Рабьо
56
Салемакерс
27
Леау
28
Нкунку
21
Идзес
26
Кулибали
26
Кулибали
21
Идзес
18
Матич
35
Липани
35
Липани
18
Матич
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
18
Нзола
9
Пинамонти
9
Пинамонти
18
Нзола
28
Нкунку
13
Атекаме
13
Атекаме
28
Нкунку
56
Салемакерс
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
56
Салемакерс
30
Яшари
21
Риччи
21
Риччи
30
Яшари
24
Фофана
11
Пулишич
11
Пулишич
24
Фофана
27
Леау
29
Хименес
29
Хименес
27
Леау
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
Точно не сыграют
Милан
Точно не сыграют
Статистика матча Сассуоло - Милан
4
1
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
16
Офсайды
1
1
Количество передач
550
392
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Милана», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»