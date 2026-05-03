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  • «Сассуоло» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

«Сассуоло» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

3 мая, 14:50
Сассуоло
03.05.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 0
Завершен
Милан
5' Д. Берарди 47' А. Лорьенте
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
10
Доменико Берарди
(К) ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Милан
16
Майк Меньян
(К) ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
9
Лука Моро
ЦФ
Милан
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
13
Закари Атекаме
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
4-1-1-3-1
80
Турати
25
Гарсия
21
Идзес
5
Мухаремович
6
Валюкевич
18
Матич
8
Коне
10
Берарди
55
Торстведт
45
Лорьенте
18
Нзола
4-1-2-2-1
16
Меньян
23
Томори
46
Габбиа
31
Павлович
2
Эступиньян
30
Яшари
24
Фофана
12
Рабьо
56
Салемакерс
27
Леау
28
Нкунку
21
Идзес
26
Кулибали
26
Кулибали
21
Идзес
18
Матич
35
Липани
35
Липани
18
Матич
10
Берарди
7
Вольпато
7
Вольпато
10
Берарди
45
Лорьенте
39
Фадера
39
Фадера
45
Лорьенте
18
Нзола
9
Пинамонти
9
Пинамонти
18
Нзола
28
Нкунку
13
Атекаме
13
Атекаме
28
Нкунку
56
Салемакерс
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
56
Салемакерс
30
Яшари
21
Риччи
21
Риччи
30
Яшари
24
Фофана
11
Пулишич
11
Пулишич
24
Фофана
27
Леау
29
Хименес
29
Хименес
27
Леау
Остались в запасе
Сассуоло
Милан
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
49
Арьянет Мурич
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
37
Маттео Питтарелла
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
Точно не сыграют
Дэррил Бакола
АП
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Милан
Точно не сыграют
Лука Модрич
ЦП
Статистика матча Сассуоло - Милан
4
1
3
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
16
16
Офсайды
1
1
Количество передач
550
392
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
xG (ожидаемые голы)
1.58
0.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.72
-0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Сассуоло» против «Милана», 35-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сассуоло»«Милан»

«Сассуоло» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Милан Сассуоло
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