Составы команд
Фиорентина
Фиорентина
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
27
Бальбо
3
Раньери
24
Ругани
20
Додо
8
Мандрагора
27
Ндур
10
Соломон
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
11
Харрисон
4-1-1-3-1
80
Турати
21
Идзес
6
Валюкевич
5
Мухаремович
25
Гарсия
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
7
Вольпато
55
Торстведт
9
Пинамонти
27
Бальбо
15
Комуццо
15
Комуццо
27
Бальбо
8
Мандрагора
80
Фаббиан
80
Фаббиан
8
Мандрагора
11
Харрисон
10
Фаццини
10
Фаццини
11
Харрисон
7
Вольпато
35
Липани
35
Липани
7
Вольпато
18
Матич
40
Вранкс
40
Вранкс
18
Матич
8
Коне
39
Фадера
39
Фадера
8
Коне
45
Лорьенте
9
Моро
9
Моро
45
Лорьенте
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
49
Арьянет Мурич
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Фабио Гроссо
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
2
1
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
428
469
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Сассуоло», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 13:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Сассуоло»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»