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  • «Фиорентина» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Фиорентина» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 12:20
Фиорентина
26.04.2026, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 34 тур
0 : 0
Завершен
Сассуоло
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
(К) ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
27
Луис Бальбо
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
27
Чер Ндур
ЦП
44
Николо Фаджоли
АП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Сассуоло
80
Стефано Турати
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
21
Джей Идзес
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
5
Тарик Мухаремович
ЦЗ
18
Неманья Матич
(К) ОП
8
Исмаэль Коне
ЦП
55
Кристиан Торстведт
АП
7
Кристиан Вольпато
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Гроссо
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
80
Джованни Фаббиан
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
4
Марко Брешианини
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Сассуоло
49
Арьянет Мурич
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
39
Алие Фадера
ЛВ
35
Лука Липани
ОП
44
Эдоардо Яннони
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Лука Моро
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
27
Бальбо
3
Раньери
24
Ругани
20
Додо
8
Мандрагора
27
Ндур
10
Соломон
44
Фаджоли
11
Гюдмюндссон
11
Харрисон
4-1-1-3-1
80
Турати
21
Идзес
6
Валюкевич
5
Мухаремович
25
Гарсия
18
Матич
8
Коне
45
Лорьенте
7
Вольпато
55
Торстведт
9
Пинамонти
27
Бальбо
15
Комуццо
15
Комуццо
27
Бальбо
8
Мандрагора
80
Фаббиан
80
Фаббиан
8
Мандрагора
11
Харрисон
10
Фаццини
10
Фаццини
11
Харрисон
7
Вольпато
35
Липани
35
Липани
7
Вольпато
18
Матич
40
Вранкс
40
Вранкс
18
Матич
8
Коне
39
Фадера
39
Фадера
8
Коне
45
Лорьенте
9
Моро
9
Моро
45
Лорьенте
9
Пинамонти
18
Нзола
18
Нзола
9
Пинамонти
Остались в запасе
Фиорентина
Сассуоло
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
49
Арьянет Мурич
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
Главный тренер
Фабио Гроссо
Остались в запасе
19
Лука Леццерини
ВР
53
Оливер Кристенсен
ВР
75
Eman Kospo
ЦЗ
60
Эдди Куадио
ЦЗ
4
Марко Брешианини
ЦП
69
Giorgio Puzzoli
ЦФ
20
Riccardo Braschi
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
16
Джоэле Закки
ВР
12
Джакомо Саталино
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
22
Педро Фелипе
ЦЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
44
Эдоардо Яннони
ЦП
33
Christian Frangella
ЦП
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Фабио Гроссо
Фиорентина
Точно не сыграют
Робин Госенс
ЛЗ
Никколо Фортини
ЛЗ
Мойзе Кен
ЦФ
Тарик Лэмпти
ПЗ
Фабиано Паризи
ЛЗ
Марин Понграчич
ЦЗ
Сассуоло
Точно не сыграют
Дэррил Бакола
АП
Даниэль Болока
ЦП
Фали Канде
ЛЗ
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
Доменико Берарди
ПВ
Статистика матча Фиорентина - Сассуоло
2
1
Всего ударов по воротам
22
11
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
12
Офсайды
1
1
Количество передач
428
469
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
86
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.94
0.88
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «Фиорентина» против «Сассуоло», 34-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 13:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фиорентина» – «Сассуоло»

«Фиорентина» – «Сассуоло»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Сассуоло Фиорентина
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