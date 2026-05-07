8 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Сассуоло». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева не могут победить три тура подряд, а гости находятся в отличной форме.

«Торино»

«Быки» подходят к матчу после гостевого поражения от «Удинезе» (0:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Джованни Симеоне с 10 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром. «Торино» пропускает в среднем 1.00 гола за игру и не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей. «Быки» не проигрывают в 8 из 10 последних матчей против «Сассуоло» и забивают в четырeх последних очных встречах.

«Сассуоло»

«Нероверди» подходят к матчу после домашней победы над «Миланом» (2:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Доменико Берарди с 8 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Сассуоло» пропускает в среднем 0.80 гола за игру и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Гости забивают в 5 из 7 последних очных встреч против «Торино».

Факты о командах

«Торино»

Не может выиграть в 3 последних матчах Серии А

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Сассуоло»

Забивает в 4 последних очных матчах против «Сассуоло»

«Сассуоло»

Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Торино»

Победа в последнем матче над «Миланом» (2:0)

Прогноз на матч «Торино» – «Сассуоло»

«Торино» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Сассуоло» в 8 из 10 последних матчей. «Сассуоло» находится в отличной форме и одержал победу над «Миланом». Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где многое решит реализация стандартных положений.

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