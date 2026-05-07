Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Торино» – «Сассуоло»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.85

07 мая 2026 8:30
Торино - Сассуоло
08 мая 2026, пятница 21:45 | Италия. Серия А, 36 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

8 мая состоится матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Торино» примет «Сассуоло». Встреча команд из середины турнирной таблицы обещает быть напряжeнной. Хозяева не могут победить три тура подряд, а гости находятся в отличной форме.

«Торино»

«Быки» подходят к матчу после гостевого поражения от «Удинезе» (0:2) и не могут одержать победу на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует скромную результативность – 5 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.00 гола за матч. Джованни Симеоне с 10 голами в 32 матчах является лучшим бомбардиром. «Торино» пропускает в среднем 1.00 гола за игру и не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей. «Быки» не проигрывают в 8 из 10 последних матчей против «Сассуоло» и забивают в четырeх последних очных встречах.

«Сассуоло»

«Нероверди» подходят к матчу после домашней победы над «Миланом» (2:0) и не проигрывают на протяжении трeх последних туров. Команда демонстрирует неплохую результативность – 7 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.40 гола за матч. Доменико Берарди с 8 голами в 24 матчах является лучшим бомбардиром. «Сассуоло» пропускает в среднем 0.80 гола за игру и не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Гости забивают в 5 из 7 последних очных встреч против «Торино».

Факты о командах

«Торино»

  • Не может выиграть в 3 последних матчах Серии А
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей против «Сассуоло»
  • Забивает в 4 последних очных матчах против «Сассуоло»

«Сассуоло»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних очных матчей против «Торино»
  • Победа в последнем матче над «Миланом» (2:0)

Прогноз на матч «Торино» – «Сассуоло»

«Торино» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Сассуоло» в 8 из 10 последних матчей. «Сассуоло» находится в отличной форме и одержал победу над «Миланом». Ожидаем осторожный футбол с минимумом опасных моментов, где многое решит реализация стандартных положений.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Победа «Торино» с форой (0)

1.85
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Италия. Серия А Сассуоло Торино
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+