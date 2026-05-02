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3 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Сассуоло» и «Милан». Игра в Реджо-нель-Эмилии начнется в 16:00 (мск).

«Сассуоло»

Команда Фабио Гроссо с 46 очками занимает 10-е место в Серии А. «Сассуоло» добыл 13 побед, 7 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 41:44.

Последние результаты:

26.04.26 «Фиорентина» – «Сассуоло» – 0:0;

17.04.26 «Сассуоло» – «Комо» – 2:1;

12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1.

«Милан»

«Милан» набрал 67 очков и занимает 3-е место. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 19 побед, 10 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 48:27.

Предыдущие результаты:

26.04.26 «Милан» – «Ювентус» – 0:0;

19.04.26 «Верона» – «Милан» – 0:1;

11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3.

Очные встречи

14.12.25 «Милан» – «Сассуоло» – 2:2;

03.12.24 «Милан» – «Сассуоло» – 6:1;

14.04.24 «Сассуоло» – «Милан» – 3:3.

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Милан»

«Милан» пропустил на 2-е место «Наполи» и позволил подтянуться конкурентам в борьбе за топ-4. Правда, по-прежнему все зависит от россонери – в последних турах у них нет матчей с соперниками из топ-6. Правда, «Сассуоло» в последние годы регулярно создает проблемы россонери, так что легкой прогулки у них не будет.