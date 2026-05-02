02 мая 2026 12:05
Сассуоло - Милан
03 мая 2026, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 35 турПерейти в онлайн матча
3 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Сассуоло» и «Милан». Игра в Реджо-нель-Эмилии начнется в 16:00 (мск).
«Сассуоло»
Команда Фабио Гроссо с 46 очками занимает 10-е место в Серии А. «Сассуоло» добыл 13 побед, 7 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 41:44.
Последние результаты:
- 26.04.26 «Фиорентина» – «Сассуоло» – 0:0;
- 17.04.26 «Сассуоло» – «Комо» – 2:1;
- 12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1.
«Милан»
«Милан» набрал 67 очков и занимает 3-е место. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 19 побед, 10 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 48:27.
Предыдущие результаты:
- 26.04.26 «Милан» – «Ювентус» – 0:0;
- 19.04.26 «Верона» – «Милан» – 0:1;
- 11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3.
Очные встречи
- 14.12.25 «Милан» – «Сассуоло» – 2:2;
- 03.12.24 «Милан» – «Сассуоло» – 6:1;
- 14.04.24 «Сассуоло» – «Милан» – 3:3.
Прогноз на матч «Сассуоло» – «Милан»
«Милан» пропустил на 2-е место «Наполи» и позволил подтянуться конкурентам в борьбе за топ-4. Правда, по-прежнему все зависит от россонери – в последних турах у них нет матчей с соперниками из топ-6. Правда, «Сассуоло» в последние годы регулярно создает проблемы россонери, так что легкой прогулки у них не будет.
- Прогноз – П2 с кф. 1.72.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 8.50.