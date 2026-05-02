Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сассуоло» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 3 мая 2026 с коэффициентом 1.72

02 мая 2026 12:05
Сассуоло - Милан
03 мая 2026, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 35 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Милана»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

3 мая в 35-м туре Серии А сыграют «Сассуоло» и «Милан». Игра в Реджо-нель-Эмилии начнется в 16:00 (мск).

«Сассуоло»

Команда Фабио Гроссо с 46 очками занимает 10-е место в Серии А. «Сассуоло» добыл 13 побед, 7 ничьих и потерпел 14 поражений, разница мячей – 41:44.

Последние результаты:

  • 26.04.26 «Фиорентина» – «Сассуоло» – 0:0;
  • 17.04.26 «Сассуоло» – «Комо» – 2:1;
  • 12.04.26 «Дженоа» – «Сассуоло» – 2:1.

«Милан»

«Милан» набрал 67 очков и занимает 3-е место. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 19 побед, 10 ничьих и потерпели 5 поражений, разница мячей – 48:27.

Предыдущие результаты:

  • 26.04.26 «Милан» – «Ювентус» – 0:0;
  • 19.04.26 «Верона» – «Милан» – 0:1;
  • 11.04.26 «Милан» – «Удинезе» – 0:3.

Очные встречи

  • 14.12.25 «Милан» – «Сассуоло» – 2:2;
  • 03.12.24 «Милан» – «Сассуоло» – 6:1;
  • 14.04.24 «Сассуоло» – «Милан» – 3:3.

Прогноз на матч «Сассуоло» – «Милан»

«Милан» пропустил на 2-е место «Наполи» и позволил подтянуться конкурентам в борьбе за топ-4. Правда, по-прежнему все зависит от россонери – в последних турах у них нет матчей с соперниками из топ-6. Правда, «Сассуоло» в последние годы регулярно создает проблемы россонери, так что легкой прогулки у них не будет.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.72.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 8.50.

1.72
Победа «Милана»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Милан Сассуоло
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+