Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кевин-Принс Боатенг - статистика

Завершил карьеру
6 марта 1987 (39), Берлин
#27 | Полузащитник
185 см | 86 кг
Гана | Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
16
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
1 : 1
20.05.2023
Бохум
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Кельн
5 : 2
12.05.2023
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Герта
2 : 1
06.05.2023
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Герта
2 : 4
22.04.2023
Вердер
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
5 : 2
14.04.2023
Герта
1' - 62'
40'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
0 : 1
08.04.2023
РБ Лейпциг
1' - 62'
45'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
1 : 1
01.04.2023
Герта
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Хоффенхайм
3 : 1
18.03.2023
Герта
65' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Герта
1 : 1
11.03.2023
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Байер
4 : 1
05.03.2023
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 0
25.02.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия Д
4 : 1
19.02.2023
Герта
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
4 : 1
12.02.2023
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
3 : 0
04.02.2023
Герта
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Герта
0 : 2
28.01.2023
Унион
77' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Герта
0 : 5
24.01.2023
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бохум
3 : 1
21.01.2023
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Герта
2 : 0
12.11.2022
Кельн
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2 : 1
08.11.2022
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 3
05.11.2022
Бавария
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
РБ Лейпциг
3 : 2
15.10.2022
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Герта
2 : 2
09.10.2022
Фрайбург
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1 : 1
02.10.2022
Хоффенхайм
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
1 : 1
16.09.2022
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
2 : 2
10.09.2022
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
0 : 1
27.08.2022
Боруссия Д
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
1 : 0
19.08.2022
Герта
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Герта
1 : 1
13.08.2022
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион
3 : 1
06.08.2022
Герта
1' - 56'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+