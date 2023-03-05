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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 05 марта 2023
Байер
05.03.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
4 : 1
Завершен
Герта
12'
С. Азмун
21'
Ж. Фримпонг
61'
М. Диаби
73'
А. Адли
67'
Д. Лукебакио (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Герта
87'
Желтая карточка
Д. Кенни
84'
Замена
И. Суньич
️️️️
М. Рихтер
83'
Замена
Д. Кенни
️️️️
Д. Лукебакио
Замена
Н. Амири
️️️️
Ф. Вирц
82'
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
П. Хинкапе
82'
75'
Желтая карточка
Д. Нганкам
Желтая карточка
Д. Та
75'
ГОЛ! 4:1!
А. Адли
Пас отдал
П. Шик
73'
73'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Т. Чигерчи
Замена
А. Адли
️️️️
М. Диаби
69'
Замена
П. Шик
️️️️
С. Азмун
69'
67'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Лукебакио
ГОЛ! 3:0!
М. Диаби
Пас отдал
Ф. Вирц
61'
58'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
С. Сердар
58'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
29'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Фримпонг
Пас отдал
М. Диаби
21'
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
Ж. Фримпонг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Байер
1
Патрик Пенц
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Градецки
5
Хинкапе
4
Та
12
Тапсоба
31
Коссуну
30
Фримпонг
25
Паласиос
8
Андрих
19
Диаби
7
Вирц
20
Азмун
4-2-1-2-1
53
Кристенсен
22
Уремович
2
Кемпф
2
Рохель
21
Платтенхардт
29
Тусар
38
Чигерчи
8
Сердар
11
Лукебакио
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
5
Хинкапе
24
Синкгравен
24
Синкгравен
5
Хинкапе
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
7
Вирц
10
Амири
10
Амири
7
Вирц
20
Азмун
14
Шик
14
Шик
20
Азмун
19
Диаби
21
Адли
21
Адли
19
Диаби
11
Лукебакио
3
Кенни
3
Кенни
11
Лукебакио
5
Рихтер
26
Суньич
26
Суньич
5
Рихтер
8
Сердар
14
Бутьюс
14
Бутьюс
8
Сердар
38
Чигерчи
24
Нганкам
24
Нганкам
38
Чигерчи
7
Нидерлехнер
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Байер
Герта
1
Патрик Пенц
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
1
Патрик Пенц
ВР
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
10
Адам Гложек
ЦФ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Байер - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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