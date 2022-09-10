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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Байер
Герта - Байер: обзор матча 10 сентября 2022
Герта
10.09.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Байер
56'
С. Сердар
74'
М. Рихтер
49'
К. Демирбай
80'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Байер
Замена
В. Дарида
️️️️
Л. Тусар
90'
+3
Желтая карточка
Д. Зелке
87'
Замена
М. Дардаи
️️️️
Д. Лукебакио
81'
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Канга
81'
80'
ГОЛ! 2:2!
П. Шик
Пас отдал
Р. Андрих
76'
Замена
С. Азмун
️️️️
К. Демирбай
76'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Ж. Фримпонг
76'
Замена
Р. Андрих
️️️️
К. Хадсон-Одои
ГОЛ! 2:1!
М. Рихтер
74'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ч. Эджуке
67'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
С. Сердар
67'
66'
Замена
Н. Амири
️️️️
А. Гложек
ГОЛ! 1:1!
С. Сердар
Пас отдал
Ч. Эджуке
56'
52'
Желтая карточка
Ч. Арангис
49'
ГОЛ! 0:1!
К. Демирбай
Желтая карточка
И. Суньич
48'
Желтая карточка
С. Сердар
43'
42'
Замена
Ч. Арангис
️️️️
Э. Паласиос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
26
Керем Демирбай
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
4-2-1-2-1
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
22
Уремович
2
Кемпф
3
Кенни
26
Суньич
29
Тусар
8
Сердар
21
Эджуке
14
Лукебакио
9
Канга
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
12
Тапсоба
5
Хинкапе
4
Та
26
Демирбай
25
Паласиос
7
Хадсон-Одои
19
Диаби
10
Гложек
14
Шик
14
Лукебакио
31
Дардаи
31
Дардаи
14
Лукебакио
29
Тусар
16
Дарида
16
Дарида
29
Тусар
8
Сердар
14
Бутьюс
14
Бутьюс
8
Сердар
21
Эджуке
5
Рихтер
5
Рихтер
21
Эджуке
9
Канга
9
Зелке
9
Зелке
9
Канга
30
Фримпонг
31
Коссуну
31
Коссуну
30
Фримпонг
10
Гложек
10
Амири
10
Амири
10
Гложек
25
Паласиос
20
Арангис
20
Арангис
25
Паласиос
7
Хадсон-Одои
8
Андрих
8
Андрих
7
Хадсон-Одои
26
Демирбай
20
Азмун
20
Азмун
26
Демирбай
Остались в запасе
Герта
Байер
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Герта - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
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