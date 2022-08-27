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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия Д
Герта - Боруссия Д: обзор матча 27 августа 2022
Герта
27.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Боруссия Д
32'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Боруссия Д
Желтая карточка
М. Рихтер
90'
+2
86'
Замена
Т. Азар
️️️️
Р. Геррейру
86'
Замена
Н. Зюле
️️️️
А. Модест
Замена
Д. Зелке
️️️️
М. Кемпф
80'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Д. Лукебакио
75'
Замена
К. Боатенг
️️️️
С. Сердар
75'
67'
Замена
Т. Менье
️️️️
М. Вольф
61'
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
К. Адейеми
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ж. Бутьюс
55'
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Модест
Пас отдал
С. Озкан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
5
Джуд Беллингем
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
4-1-1-3-1
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
2
Кемпф
31
Дардаи
3
Кенни
29
Тусар
8
Сердар
21
Эджуке
14
Бутьюс
14
Лукебакио
9
Канга
4-2-3-1
1
Кобель
27
Вольф
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
22
Геррейру
5
Беллингем
6
Озкан
8
Брандт
18
Ройс
14
Адейеми
27
Модест
8
Сердар
27
Боатенг
27
Боатенг
8
Сердар
14
Лукебакио
5
Рихтер
5
Рихтер
14
Лукебакио
2
Кемпф
9
Зелке
9
Зелке
2
Кемпф
14
Бутьюс
9
Йоветич
9
Йоветич
14
Бутьюс
27
Модест
25
Зюле
25
Зюле
27
Модест
27
Вольф
12
Менье
12
Менье
27
Вольф
22
Геррейру
9
Азар
9
Азар
22
Геррейру
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
Остались в запасе
Герта
Боруссия Д
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Герта - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
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