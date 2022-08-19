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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Герта
Боруссия М - Герта: обзор матча 19 августа 2022
Боруссия М
19.08.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Герта
34'
А. Плеа (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия М - Герта
Желтая карточка
П. Херрманн
90'
+6
Замена
М. Фридрих
️️️️
Ф. Нойхаус
90'
+6
Замена
П. Херрманн
️️️️
А. Плеа
90'
+4
Замена
Х. Вольф
️️️️
Й. Хофманн
90'
+1
83'
Замена
Д. Зелке
️️️️
С. Сердар
83'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Тусар
72'
Замена
М. Дардаи
️️️️
Ч. Эджуке
72'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Канга
Пенальти не реализован!
Й. Хофманн
70'
69'
Вторая желтая
Ф. Уремович
57'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
И. Суньич
34'
Желтая карточка
Ф. Уремович
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Плеа
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
17
Куадио Коне
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Боруссия М
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
13
Ларс Штиндль
АП
21
Ивандро Санчес
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
5
Бенсебаини
6
Итакура
30
Эльведи
29
Скалли
23
Крамер
10
Нойхаус
17
Коне
7
Хофманн
14
Плеа
9
Тюрам
4-2-1-2-1
53
Кристенсен
3
Кенни
22
Уремович
2
Кемпф
7
Миттельштадт
29
Тусар
26
Суньич
8
Сердар
14
Лукебакио
21
Эджуке
9
Канга
10
Нойхаус
5
Фридрих
5
Фридрих
10
Нойхаус
7
Хофманн
17
Вольф
17
Вольф
7
Хофманн
14
Плеа
7
Херрманн
7
Херрманн
14
Плеа
21
Эджуке
31
Дардаи
31
Дардаи
21
Эджуке
26
Суньич
14
Бутьюс
14
Бутьюс
26
Суньич
29
Тусар
27
Боатенг
27
Боатенг
29
Тусар
9
Канга
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Канга
8
Сердар
9
Зелке
9
Зелке
8
Сердар
Остались в запасе
Боруссия М
Герта
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Ивандро Санчес
АП
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
13
Ларс Штиндль
АП
21
Тобиас Зиппель
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
21
Ивандро Санчес
АП
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Боруссия М - Герта
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Боруссия-Парк
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