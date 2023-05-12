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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Герта
Кельн - Герта: обзор матча 12 мая 2023
Кельн
12.05.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
5 : 2
Завершен
Герта
8'
Д. Зелке
39'
Т. Хюберс
43'
Э. Скири
69'
Т. Хюберс
81'
Д. Хусейнбашич
18'
Л. Тусар
33'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кельн - Герта
90'
+2
Желтая карточка
М. Рихтер
90'
+1
Желтая карточка
Д. Нганкам
90'
+1
Желтая карточка
С. Сердар
Замена
Т. Лемперле
️️️️
Л. Майна
84'
ГОЛ! 5:2!
Д. Хусейнбашич
81'
80'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Д. Лукебакио
78'
Желтая карточка
А. Рохель
73'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
Желтая карточка
Т. Хюберс
72'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
Ф. Кайнц
70'
Замена
Л. Килиан
️️️️
К. Шиндлер
70'
ГОЛ! 4:2!
Т. Хюберс
Пас отдал
Л. Майна
69'
61'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Платтенхардт
61'
Замена
С. Сердар
️️️️
М. Дардаи
61'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
Я. Тильманн
️️️️
Э. Мартель
46'
45'
+5
Желтая карточка
М. Дардаи
ГОЛ! 3:2!
Э. Скири
Пас отдал
Л. Майна
43'
ГОЛ! 2:2!
Т. Хюберс
Пас отдал
Ф. Кайнц
39'
37'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
33'
ГОЛ! 1:2!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Лукебакио
Желтая карточка
Э. Мартель
24'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Д. Зелке
24'
18'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тусар
12'
Замена
А. Рохель
️️️️
Ф. Уремович
ГОЛ! 1:0!
Д. Зелке
Пас отдал
Э. Мартель
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
21
Деян Любичич
ОП
6
Эйе Скири
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
37
Линтон Майна
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
11
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
15
Лука Килиан
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-3-2-1
1
Швабе
14
Хектор
4
Хюберс
24
Хабот
19
Шиндлер
21
Любичич
6
Скири
5
Мартель
11
Кайнц
37
Майна
9
Зелке
3-3-2-2
53
Кристенсен
22
Уремович
2
Кемпф
31
Дардаи
3
Кенни
29
Тусар
21
Платтенхардт
5
Рихтер
11
Лукебакио
9
Йоветич
7
Нидерлехнер
19
Шиндлер
15
Килиан
15
Килиан
19
Шиндлер
11
Кайнц
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
11
Кайнц
5
Мартель
29
Тильманн
29
Тильманн
5
Мартель
9
Зелке
27
Тиггес
27
Тиггес
9
Зелке
37
Майна
19
Лемперле
19
Лемперле
37
Майна
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
22
Уремович
2
Рохель
2
Рохель
22
Уремович
31
Дардаи
8
Сердар
8
Сердар
31
Дардаи
11
Лукебакио
21
Эджуке
21
Эджуке
11
Лукебакио
7
Нидерлехнер
24
Нганкам
24
Нганкам
7
Нидерлехнер
Остались в запасе
Кельн
Герта
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Кельн - Герта
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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