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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вольфсбург
Герта - Вольфсбург: обзор матча 24 января 2023
Герта
24.01.2023, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 5
Завершен
Вольфсбург
4'
М. Сванберг
31'
М. Арнольд (П)
34'
Й. Винд
72'
Б. Баку
86'
О. Мармуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Вольфсбург
Замена
П. Пекарик
️️️️
Д. Кенни
87'
86'
ГОЛ! 0:5!
О. Мармуш
83'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
М. Арнольд
78'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Й. Винд
78'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Я. Каминьски
72'
ГОЛ! 0:4!
Б. Баку
Пас отдал
М. Сванберг
70'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Я. Герхардт
70'
Замена
К. Паредес
️️️️
П. Виммер
Замена
Д. Шерхант
️️️️
М. Рихтер
64'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
И. Суньич
46'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
М. Миттельштадт
46'
34'
ГОЛ! 0:3!
Й. Винд
Пас отдал
М. Сванберг
31'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Арнольд
Желтая карточка
Д. Лукебакио
30'
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Сванберг
Пас отдал
П. Виммер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
2
Агустин Рохель
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
13
Якуб Каминьски
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
8
Патрик Виммер
ПВ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
4
Бартол Франьич
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
3-2-1-2-2
53
Кристенсен
7
Миттельштадт
2
Кемпф
3
Кенни
29
Тусар
26
Суньич
8
Сердар
11
Лукебакио
5
Рихтер
9
Канга
2
Рохель
4-3-2-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
37
ван де Вен
33
Борнау
32
Сванберг
27
Арнольд
31
Герхардт
8
Виммер
13
Каминьски
19
Винд
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
3
Кенни
22
Пекарик
22
Пекарик
3
Кенни
26
Суньич
24
Нганкам
24
Нганкам
26
Суньич
5
Рихтер
7
Шерхант
7
Шерхант
5
Рихтер
8
Виммер
30
Паредес
30
Паредес
8
Виммер
19
Винд
4
Франьич
4
Франьич
19
Винд
31
Герхардт
23
Гилявоги
23
Гилявоги
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
27
Арнольд
13
Каминьски
22
Мармуш
22
Мармуш
13
Каминьски
Остались в запасе
Герта
Вольфсбург
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
2
Килиан Фишер
ПЗ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Герта - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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