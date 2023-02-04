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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Герта
Айнтрахт - Герта: обзор матча 04 февраля 2023
Айнтрахт
04.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
3 : 0
Завершен
Герта
21'
Р. Коло Муани (П)
28'
Р. Коло Муани
90+4'
А. Бута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Герта
ГОЛ! 3:0!
А. Бута
90'
+4
Замена
К. Якич
️️️️
Д. Соу
90'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Р. Коло Муани
84'
80'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Тусар
76'
Замена
Д. Шерхант
️️️️
Ф. Нидерлехнер
Замена
К. Ленц
️️️️
Ф. Макс
69'
Замена
Р. Борре
️️️️
Й. Линдстрем
69'
Замена
С. Роде
️️️️
Д. Камада
69'
Желтая карточка
Тута
64'
57'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
46'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
Ж. Бутьюс
46'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Д. Кенни
46'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Лукебакио
ГОЛ! 2:0!
Р. Коло Муани
Пас отдал
Й. Линдстрем
28'
22'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Коло Муани
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
20
Аурелиу Бута
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
35
Йеспер Линдстрем
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
11
Доди Лукебакио
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Трапп
3
Тута
20
Хасебе
26
Н'Дика
30
Макс
20
Бута
97
Соу
18
Камада
27
Гетце
35
Линдстрем
9
Муани
4-1-1-3-1
53
Кристенсен
22
Уремович
2
Кемпф
3
Кенни
21
Платтенхардт
29
Тусар
8
Сердар
11
Лукебакио
14
Бутьюс
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
30
Макс
3
Ленц
3
Ленц
30
Макс
97
Соу
18
Якич
18
Якич
97
Соу
18
Камада
17
Роде
17
Роде
18
Камада
9
Муани
27
Аларио
27
Аларио
9
Муани
35
Линдстрем
19
Борре
19
Борре
35
Линдстрем
3
Кенни
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
3
Кенни
14
Бутьюс
38
Чигерчи
38
Чигерчи
14
Бутьюс
29
Тусар
27
Боатенг
27
Боатенг
29
Тусар
7
Нидерлехнер
7
Шерхант
7
Шерхант
7
Нидерлехнер
11
Лукебакио
24
Нганкам
24
Нганкам
11
Лукебакио
Остались в запасе
Айнтрахт
Герта
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Главный тренер
Оливер Глазнер
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Айнтрахт - Герта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
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