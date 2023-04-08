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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - РБ Лейпциг
Герта - РБ Лейпциг: обзор матча 08 апреля 2023
Герта
08.04.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
0 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
40'
А. Айдара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - РБ Лейпциг
90'
Желтая карточка
М. Симакан
84'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
78'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
А. Айдара
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Ф. Уремович
74'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Канга
74'
Желтая карточка
В. Канга
70'
63'
Замена
А. Силва
️️️️
Т. Вернер
63'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
Замена
Д. Нганкам
️️️️
К. Боатенг
62'
Замена
С. Сердар
️️️️
Т. Чигерчи
62'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Д. Кенни
62'
Желтая карточка
К. Боатенг
45'
+3
45'
+3
Желтая карточка
А. Айдара
Желтая карточка
Ф. Уремович
45'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Айдара
Желтая карточка
Д. Лукебакио
32'
20'
Желтая карточка
Д. Собослаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
19
Андре Силва
ЦФ
3-4-2-1
53
Кристенсен
3
Кенни
31
Дардаи
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
38
Чигерчи
22
Уремович
27
Боатенг
11
Лукебакио
9
Канга
3-2-2-2-1
28
Бласвих
4
Орбан
24
Гвардиол
3
Симакан
39
Хенрикс
22
Раум
21
Айдара
44
Кампль
8
Собослаи
10
Форсберг
11
Вернер
38
Чигерчи
8
Сердар
8
Сердар
38
Чигерчи
3
Кенни
5
Рихтер
5
Рихтер
3
Кенни
22
Уремович
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
22
Уремович
27
Боатенг
24
Нганкам
24
Нганкам
27
Боатенг
9
Канга
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Канга
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
21
Айдара
16
Клостерманн
16
Клостерманн
21
Айдара
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
11
Вернер
19
Силва
19
Силва
11
Вернер
Остались в запасе
Герта
РБ Лейпциг
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Герта - РБ Лейпциг
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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