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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Герта
Майнц - Герта: обзор матча 16 сентября 2022
Майнц
16.09.2022, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Герта
90+4'
А. Каси
30'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Герта
90'
+5
Желтая карточка
О. Кристенсен
ГОЛ! 1:1!
А. Каси
90'
+4
83'
Замена
П. Пекарик
️️️️
Ч. Эджуке
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
М. Мустафа
79'
Замена
А. Баркок
️️️️
Ш. Белл
79'
Желтая карточка
К. Онисиво
74'
73'
Замена
В. Дарида
️️️️
Д. Лукебакио
73'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ж. Бутьюс
Желтая карточка
М. Мустафа
68'
66'
Желтая карточка
Ж. Бутьюс
65'
Желтая карточка
М. Дардаи
Замена
Д. Да Коста
️️️️
Э. Фернандес
59'
58'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
55'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Платтенхардт
Замена
А. Каси
️️️️
А. Мартин
55'
48'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
46'
Замена
М. Дардаи
️️️️
М. Кемпф
Замена
М. Мустафа
️️️️
А. Фульини
46'
Желтая карточка
Д. Кор
41'
30'
ГОЛ! 0:1!
Л. Тусар
Пас отдал
Ч. Эджуке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
10
Анжело Фульини
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Антон Сташ
ОП
25
Аймен Баркок
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
20
Ben Bobzien
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
Герта
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-2-3-1-1
27
Центнер
6
Фернандес
16
Белл
5
Ляйтш
24
Мартин
30
Видмер
10
Фульини
31
Кор
18
Баррейро
7
Джэ Сон
9
Онисиво
4-2-3-1
53
Кристенсен
22
Уремович
3
Кенни
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
26
Суньич
14
Лукебакио
14
Бутьюс
21
Эджуке
9
Канга
24
Мартин
19
Каси
19
Каси
24
Мартин
6
Фернандес
21
Да Коста
21
Да Коста
6
Фернандес
16
Белл
25
Баркок
25
Баркок
16
Белл
Мустафа
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
Мустафа
10
Фульини
9
Мустафа
9
Мустафа
10
Фульини
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
2
Кемпф
31
Дардаи
31
Дардаи
2
Кемпф
21
Эджуке
22
Пекарик
22
Пекарик
21
Эджуке
14
Лукебакио
16
Дарида
16
Дарида
14
Лукебакио
14
Бутьюс
5
Рихтер
5
Рихтер
14
Бутьюс
Остались в запасе
Майнц
Герта
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Антон Сташ
ОП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
5
Никлас Тауэр
ОП
18
Антон Сташ
ОП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Остались в запасе
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Майнц - Герта
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
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