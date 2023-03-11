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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Майнц
Герта - Майнц: обзор матча 11 марта 2023
Герта
11.03.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
18'
Д. Нганкам (П)
57'
Л. Ажорк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Майнц
Замена
В. Канга
️️️️
С. Сердар
89'
80'
Замена
Д. Кор
️️️️
Л. Баррейро
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Д. Нганкам
72'
Замена
Д. Кенни
️️️️
М. Рихтер
72'
Желтая карточка
Л. Тусар
66'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Нидерлехнер
64'
Замена
И. Суньич
️️️️
Т. Чигерчи
64'
58'
Замена
С. Видмер
️️️️
Д. Да Коста
58'
Замена
К. Онисиво
️️️️
М. Ингвартсен
58'
Замена
А. Баркок
️️️️
Л. Джэ Сон
57'
ГОЛ! 1:1!
Л. Ажорк
Пас отдал
Л. Баррейро
52'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
46'
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Каси
Желтая карточка
Т. Чигерчи
22'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Нганкам
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
18
Леандро Баррейро
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
4-2-1-1-2
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
2
Кемпф
31
Дардаи
22
Уремович
29
Тусар
38
Чигерчи
8
Сердар
5
Рихтер
24
Нганкам
7
Нидерлехнер
3-3-1-1-2
27
Центнер
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
21
Да Коста
18
Сташ
19
Каси
18
Баррейро
7
Джэ Сон
19
Ажорк
7
Ингвартсен
5
Рихтер
3
Кенни
3
Кенни
5
Рихтер
38
Чигерчи
26
Суньич
26
Суньич
38
Чигерчи
24
Нганкам
11
Лукебакио
11
Лукебакио
24
Нганкам
8
Сердар
9
Канга
9
Канга
8
Сердар
7
Нидерлехнер
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Нидерлехнер
19
Каси
24
Мартин
24
Мартин
19
Каси
21
Да Коста
30
Видмер
30
Видмер
21
Да Коста
18
Баррейро
31
Кор
31
Кор
18
Баррейро
7
Джэ Сон
25
Баркок
25
Баркок
7
Джэ Сон
7
Ингвартсен
9
Онисиво
9
Онисиво
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Герта
Майнц
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
5
Максим Ляйтш
ЦЗ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Герта - Майнц
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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