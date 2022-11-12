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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Кельн
Герта - Кельн: обзор матча 12 ноября 2022
Герта
12.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Кельн
9'
В. Канга
54'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Кельн
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Рихтер
84'
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Канга
84'
Замена
С. Сердар
️️️️
Ж. Бутьюс
84'
73'
Желтая карточка
Э. Скири
70'
Замена
Ш. Тиггес
️️️️
Э. Мартель
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Д. Лукебакио
68'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
66'
Желтая карточка
А. Рохель
62'
Желтая карточка
М. Кемпф
62'
57'
Замена
Д. Хусейнбашич
️️️️
О. Дуда
56'
Замена
Я. Тильманн
️️️️
С. Адамян
ГОЛ! 2:0!
М. Рихтер
54'
50'
Замена
К. Шиндлер
️️️️
Б. Шмитц
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Платтенхардт
24'
ГОЛ! 1:0!
В. Канга
Пас отдал
М. Платтенхардт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
2
Агустин Рохель
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Кельн
1
Марвин Швабе
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
4
Тимо Хюберс
ЦЗ
15
Лука Килиан
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
5
Эрик Мартель
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
37
Линтон Майна
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
23
Денис Хусейнбашич
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
3-2-3-2
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
2
Кемпф
3
Кенни
29
Тусар
26
Суньич
5
Рихтер
14
Бутьюс
14
Лукебакио
9
Канга
2
Рохель
4-2-3-1
1
Швабе
22
Шмитц
4
Хюберс
15
Килиан
14
Хектор
6
Скири
5
Мартель
37
Майна
8
Дуда
11
Кайнц
22
Адамян
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
14
Бутьюс
8
Сердар
8
Сердар
14
Бутьюс
5
Рихтер
27
Боатенг
27
Боатенг
5
Рихтер
14
Лукебакио
21
Эджуке
21
Эджуке
14
Лукебакио
9
Канга
9
Зелке
9
Зелке
9
Канга
22
Шмитц
19
Шиндлер
19
Шиндлер
22
Шмитц
8
Дуда
23
Хусейнбашич
23
Хусейнбашич
8
Дуда
22
Адамян
29
Тильманн
29
Тильманн
22
Адамян
5
Мартель
27
Тиггес
27
Тиггес
5
Мартель
Остались в запасе
Герта
Кельн
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Остались в запасе
1
Тимо Хорн
ВР
4
Никола Сольдо
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
10
Матиас Олесен
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Герта - Кельн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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