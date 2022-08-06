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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Унион - Герта
Унион - Герта: обзор матча 06 августа 2022
Унион
06.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
3 : 1
Завершен
Герта
32'
Джордан
50'
Ш. Бекер
54'
Р. Кнохе
85'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион - Герта
Желтая карточка
Д. Левелинг
90'
+3
88'
Желтая карточка
Д. Лукебакио
85'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
С. Йоветич
80'
Замена
В. Дарида
️️️️
И. Суньич
Замена
М. Пантович
️️️️
Г. Харагучи
78'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
78'
77'
Желтая карточка
И. Суньич
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ш. Бекер
71'
Замена
А. Шафер
️️️️
Я. Хаберер
70'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Ю. Рюэрсон
64'
56'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
К. Боатенг
56'
Замена
С. Йоветич
️️️️
М. Маолида
56'
Замена
В. Канга
️️️️
Д. Зелке
ГОЛ! 3:0!
Р. Кнохе
Пас отдал
К. Триммель
54'
52'
Желтая карточка
Ф. Уремович
ГОЛ! 2:0!
Ш. Бекер
Пас отдал
Я. Хаберер
50'
Желтая карточка
Р. Кнохе
35'
ГОЛ! 1:0!
Джордан
Пас отдал
Ш. Бекер
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Герта
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
31
Кнохе
2
Лейте
28
Триммель
8
Хедира
26
Рюэрсон
78
Харагучи
19
Хаберер
23
Бекер
9
Джордан
4-1-1-3-1
53
Кристенсен
3
Кенни
22
Уремович
2
Кемпф
21
Платтенхардт
26
Суньич
8
Сердар
14
Лукебакио
27
Боатенг
9
Маолида
9
Зелке
26
Рюэрсон
17
Гисельман
17
Гисельман
26
Рюэрсон
19
Хаберер
13
Шафер
13
Шафер
19
Хаберер
78
Харагучи
27
Пантович
27
Пантович
78
Харагучи
23
Бекер
18
Левелинг
18
Левелинг
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
9
Зелке
9
Канга
9
Канга
9
Зелке
26
Суньич
16
Дарида
16
Дарида
26
Суньич
27
Боатенг
21
Эджуке
21
Эджуке
27
Боатенг
9
Маолида
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Маолида
Остались в запасе
Унион
Герта
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Остались в запасе
22
Руне Ярстейн
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Унион - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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