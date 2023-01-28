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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Унион
Герта - Унион: обзор матча 28 января 2023
Герта
28.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Унион
44'
Д. Дехи
67'
П. Зегуйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Унион
Желтая карточка
К. Боатенг
90'
+4
90'
Желтая карточка
П. Зегуйн
89'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Я. Хаберер
84'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
Замена
К. Боатенг
️️️️
П. Пекарик
77'
70'
Замена
Джордан
️️️️
К. Беренс
70'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Д. Руссийон
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Ж. Бутьюс
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
П. Зегуйн
Пас отдал
Ш. Бекер
Замена
Д. Нганкам
️️️️
В. Канга
61'
49'
Желтая карточка
Р. Хедира
46'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
А. Шафер
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дехи
Пас отдал
К. Триммель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
78
Генки Харагучи
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
4-1-1-3-1
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
22
Уремович
2
Кемпф
22
Пекарик
29
Тусар
8
Сердар
11
Лукебакио
14
Бутьюс
5
Рихтер
9
Канга
3-3-2-1-1
1
Реннов
2
Лейте
5
Дехи
31
Кнохе
28
Триммель
8
Хедира
21
Руссийон
13
Шафер
19
Хаберер
23
Бекер
91
Беренс
22
Пекарик
27
Боатенг
27
Боатенг
22
Пекарик
14
Бутьюс
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
14
Бутьюс
9
Канга
24
Нганкам
24
Нганкам
9
Канга
21
Руссийон
17
Гисельман
17
Гисельман
21
Руссийон
19
Хаберер
78
Харагучи
78
Харагучи
19
Хаберер
13
Шафер
30
Зегуйн
30
Зегуйн
13
Шафер
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
91
Беренс
9
Джордан
9
Джордан
91
Беренс
Остались в запасе
Герта
Унион
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
2
Юлиан Эйтшбергер
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
6
Пауль Эккель
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Герта - Унион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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