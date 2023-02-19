Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Герта
Боруссия Д - Герта: обзор матча 19 февраля 2023
Боруссия Д
19.02.2023, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Герта
27'
К. Адейеми
32'
Д. Мален
76'
М. Ройс
90'
Ю. Брандт
47'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Герта
ГОЛ! 4:1!
Ю. Брандт
Пас отдал
Д. Гиттенс
90'
Замена
Н. Зюле
️️️️
М. Ройс
87'
79'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Т. Чигерчи
ГОЛ! 3:1!
М. Ройс
76'
68'
Замена
Д. Шерхант
️️️️
Д. Нганкам
68'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Ф. Нидерлехнер
68'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
С. Сердар
Замена
С. Аллер
️️️️
Д. Мален
66'
Замена
Д. Беллингем
️️️️
С. Озкан
65'
Желтая карточка
Ю. Рюэрсон
59'
58'
Желтая карточка
Т. Чигерчи
47'
ГОЛ! 2:1!
Л. Тусар
Пас отдал
С. Сердар
Замена
Д. Гиттенс
️️️️
К. Адейеми
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мален
Пас отдал
К. Адейеми
32'
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
М. Ройс
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
5
Джуд Беллингем
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Кобель
27
Вольф
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
6
Озкан
14
Адейеми
18
Ройс
8
Брандт
14
Мален
4-2-1-1-2
53
Кристенсен
31
Дардаи
22
Уремович
2
Кемпф
21
Платтенхардт
38
Чигерчи
29
Тусар
8
Сердар
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
24
Нганкам
18
Ройс
25
Зюле
25
Зюле
18
Ройс
6
Озкан
5
Беллингем
5
Беллингем
6
Озкан
14
Адейеми
11
Гиттенс
11
Гиттенс
14
Адейеми
14
Мален
22
Аллер
22
Аллер
14
Мален
8
Сердар
14
Бутьюс
14
Бутьюс
8
Сердар
38
Чигерчи
27
Боатенг
27
Боатенг
38
Чигерчи
7
Нидерлехнер
11
Лукебакио
11
Лукебакио
7
Нидерлехнер
24
Нганкам
7
Шерхант
7
Шерхант
24
Нганкам
Остались в запасе
Боруссия Д
Герта
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
Главный тренер
Эдин Терзич
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
12
Тома Менье
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Боруссия Д - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Герта
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Артета оценил игру «Арсенала» после ничьей с «Боруссией»
Вчера, 08:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
Вчера, 01:00
2
«Арсенал» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
23 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+