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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Герта
РБ Лейпциг - Герта: обзор матча 15 октября 2022
РБ Лейпциг
15.10.2022, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Герта
25'
Э. Форсберг
30'
А. Диалло
45'
В. Орбан
62'
Д. Лукебакио (П)
64'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Герта
90'
+3
Желтая карточка
А. Рохель
83'
Замена
Д. Зелке
️️️️
С. Сердар
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
Э. Форсберг
72'
Замена
У. Новоа
️️️️
А. Силва
72'
64'
ГОЛ! 3:2!
С. Йоветич
Желтая карточка
К. Кампль
63'
62'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Лукебакио
Замена
К. Кампль
️️️️
А. Айдара
61'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
М. Симакан
61'
Замена
М. Хальстенберг
️️️️
Д. Раум
61'
59'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
М. Рихтер
46'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Платтенхардт
46'
Замена
В. Канга
️️️️
И. Суньич
ГОЛ! 3:0!
В. Орбан
45'
41'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Желтая карточка
А. Айдара
38'
32'
Желтая карточка
М. Кемпф
ГОЛ! 2:0!
А. Диалло
30'
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
Пас отдал
Д. Собослаи
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
2
Агустин Рохель
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
РБ Лейпциг
1
Эрьян Нюланд
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
4-2-2-2
28
Бласвих
22
Раум
4
Орбан
3
Симакан
22
Диалло
21
Айдара
21
Шлагер
10
Форсберг
8
Собослаи
19
Силва
28
Нкунку
3-2-1-2-2
53
Кристенсен
3
Кенни
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
26
Суньич
8
Сердар
14
Лукебакио
5
Рихтер
2
Рохель
9
Йоветич
19
Силва
12
Новоа
12
Новоа
19
Силва
22
Раум
23
Хальстенберг
23
Хальстенберг
22
Раум
3
Симакан
39
Хенрикс
39
Хенрикс
3
Симакан
21
Айдара
44
Кампль
44
Кампль
21
Айдара
10
Форсберг
15
Поульсен
15
Поульсен
10
Форсберг
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
5
Рихтер
21
Эджуке
21
Эджуке
5
Рихтер
26
Суньич
9
Канга
9
Канга
26
Суньич
8
Сердар
9
Зелке
9
Зелке
8
Сердар
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Герта
1
Эрьян Нюланд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Главный тренер
Марко Розе
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча РБ Лейпциг - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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