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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Боруссия М
Герта - Боруссия М: обзор матча 12 февраля 2023
Герта
12.02.2023, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
4 : 1
Завершен
Боруссия М
30'
Д. Нганкам
52'
М. Дардаи
90+1'
Д. Шерхант
90+6'
Д. Лукебакио (П)
17'
Н. Эльведи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Боруссия М
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Лукебакио
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
Д. Шерхант
90'
+1
90'
+1
Замена
П. Херрманн
️️️️
Д. Скалли
90'
Замена
С. Ляйнер
️️️️
Л. Нец
Замена
И. Суньич
️️️️
Т. Чигерчи
83'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Дардаи
83'
78'
Замена
Н. Н'Гуму
️️️️
К. Крамер
Замена
Д. Шерхант
️️️️
Ф. Нидерлехнер
72'
66'
Замена
А. Плеа
️️️️
Л. Штиндль
66'
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Х. Вольф
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
С. Сердар
64'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Д. Нганкам
64'
ГОЛ! 2:1!
М. Дардаи
Пас отдал
Т. Чигерчи
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нганкам
Пас отдал
М. Рихтер
30'
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Эльведи
Пас отдал
Л. Нец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Боруссия М
1
Йонас Омлин
ВР
25
Лука Нец
ЛЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
29
Джо Скалли
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
17
Куадио Коне
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
17
Ханнес Вольф
АП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Боруссия М
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
11
Натан Н'Гуму
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
4-2-1-1-2
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
22
Уремович
2
Кемпф
31
Дардаи
29
Тусар
38
Чигерчи
8
Сердар
5
Рихтер
24
Нганкам
7
Нидерлехнер
4-1-1-3-1
1
Омлин
29
Скалли
6
Итакура
30
Эльведи
25
Нец
23
Крамер
17
Коне
7
Хофманн
17
Вольф
13
Штиндль
9
Тюрам
31
Дардаи
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
31
Дардаи
38
Чигерчи
26
Суньич
26
Суньич
38
Чигерчи
24
Нганкам
14
Бутьюс
14
Бутьюс
24
Нганкам
8
Сердар
11
Лукебакио
11
Лукебакио
8
Сердар
7
Нидерлехнер
7
Шерхант
7
Шерхант
7
Нидерлехнер
25
Нец
22
Ляйнер
22
Ляйнер
25
Нец
17
Вольф
10
Нойхаус
10
Нойхаус
17
Вольф
23
Крамер
11
Н'Гуму
11
Н'Гуму
23
Крамер
29
Скалли
7
Херрманн
7
Херрманн
29
Скалли
13
Штиндль
14
Плеа
14
Плеа
13
Штиндль
Остались в запасе
Герта
Боруссия М
1
Тьярк Эрнст
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
23
Ян Ольшовски
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
29
Оскар Фрауло
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Герта - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
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