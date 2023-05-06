Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 06 мая 2023
Герта
06.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
29'
М. Кемпф
45+2'
Ф. Нидерлехнер
38'
С. Гирасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Штутгарт
Желтая карточка
О. Кристенсен
90'
+1
Замена
С. Сердар
️️️️
М. Кемпф
76'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
М. Рихтер
76'
Замена
А. Рохель
️️️️
М. Дардаи
75'
71'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
В. Антон
Желтая карточка
М. Рихтер
66'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
Д. Лукебакио
64'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Ф. Нидерлехнер
64'
63'
Желтая карточка
В. Эндо
56'
Замена
К. Фюрих
️️️️
Г. Харагучи
46'
Замена
Силас
️️️️
Т. Томаш
ГОЛ! 2:1!
Ф. Нидерлехнер
Пас отдал
Д. Лукебакио
45'
+2
38'
ГОЛ! 1:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Й. Вагноман
ГОЛ! 1:0!
М. Кемпф
Пас отдал
М. Рихтер
29'
Желтая карточка
Ф. Нидерлехнер
19'
Желтая карточка
Ф. Уремович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
11
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Силас
ПВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
3-3-2-2
53
Кристенсен
31
Дардаи
22
Уремович
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
3
Кенни
11
Лукебакио
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
9
Йоветич
3-3-2-2
1
Бредлов
23
Загаду
21
Ито
3
Антон
4
Вагноман
3
Эндо
3
Соса
78
Харагучи
20
Мийо
8
Томаш
9
Гирасси
11
Лукебакио
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
11
Лукебакио
31
Дардаи
2
Рохель
2
Рохель
31
Дардаи
2
Кемпф
8
Сердар
8
Сердар
2
Кемпф
5
Рихтер
21
Эджуке
21
Эджуке
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
24
Нганкам
24
Нганкам
7
Нидерлехнер
78
Харагучи
10
Фюрих
10
Фюрих
78
Харагучи
8
Томаш
26
Силас
26
Силас
8
Томаш
3
Антон
9
Переа
9
Переа
3
Антон
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
1
Тьярк Эрнст
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Остались в запасе
21
Флориан Мюллер
ВР
32
Лука Баццоли
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
10
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Герта - Штутгарт
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Штутгарт
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+