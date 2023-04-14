Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 14 апреля 2023
Шальке-04
14.04.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
5 : 2
Завершен
Герта
3'
Т. Скарке
13'
М. Бюлтер
48'
С. Теродде
78'
М. Бюлтер
90+1'
М. Камински
45+2'
С. Йоветич
84'
М. Рихтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Герта
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Уремович
ГОЛ! 5:2!
М. Камински
90'
+1
Желтая карточка
М. Йенц
87'
Желтая карточка
Т. Краусс
86'
84'
ГОЛ! 4:2!
М. Рихтер
Пас отдал
Д. Нганкам
ГОЛ! 4:1!
М. Бюлтер
Пас отдал
Д. Латца
78'
Замена
Й. Уронен
️️️️
С. Брюннер
71'
70'
Желтая карточка
В. Канга
Замена
Т. Краусс
️️️️
Д. Дрекслер
65'
62'
Замена
В. Канга
️️️️
К. Боатенг
55'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
М. Дардаи
ГОЛ! 3:1!
С. Теродде
Пас отдал
К. Караман
48'
Замена
К. Караман
️️️️
Т. Скарке
46'
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Йоветич
40'
Желтая карточка
К. Боатенг
Замена
А. Шволов
️️️️
Р. Ферманн
36'
26'
Замена
С. Сердар
️️️️
Т. Чигерчи
ГОЛ! 2:0!
М. Бюлтер
Пас отдал
Т. Скарке
13'
ГОЛ! 1:0!
Т. Скарке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
21
Тим Скарке
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Шальке-04
1
Александер Шволов
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
5
Том Краусс
ЦП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ферманн
27
Брюннер
35
Камински
4
Йенц
41
Матрисиани
33
Крал
46
Латца
30
Бюлтер
24
Дрекслер
21
Скарке
9
Теродде
4-2-3-1
53
Кристенсен
22
Уремович
2
Кемпф
31
Дардаи
21
Платтенхардт
29
Тусар
38
Чигерчи
5
Рихтер
27
Боатенг
11
Лукебакио
9
Йоветич
1
Ферманн
1
Шволов
1
Шволов
1
Ферманн
27
Брюннер
21
Уронен
21
Уронен
27
Брюннер
24
Дрекслер
5
Краусс
5
Краусс
24
Дрекслер
21
Скарке
19
Караман
19
Караман
21
Скарке
38
Чигерчи
8
Сердар
8
Сердар
38
Чигерчи
27
Боатенг
9
Канга
9
Канга
27
Боатенг
31
Дардаи
24
Нганкам
24
Нганкам
31
Дардаи
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
2
Томас Оувеян
ЛЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
17
Родриго Саласар
АП
9
Михаэль Фрай
ЦФ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Шальке-04 - Герта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
Новости команд
Все
Шальке-04
Герта
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Шальке-04» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Шальке» и «Штутгарта» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Шальке-04» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+