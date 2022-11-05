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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 05 ноября 2022
Герта
05.11.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Бавария
40'
Д. Лукебакио
45'
Д. Зелке (П)
12'
Д. Мусиала
37'
Э. Чупо-Мотинг
38'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Бавария
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Тусар
85'
Замена
М. Маолида
️️️️
М. Рихтер
78'
78'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
75'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
С. Сердар
65'
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Платтенхардт
65'
Замена
В. Канга
️️️️
Д. Зелке
64'
64'
Замена
К. Коман
️️️️
С. Мане
64'
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Дэвис
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Зелке
45'
ГОЛ! 1:3!
Д. Лукебакио
Пас отдал
М. Рихтер
40'
38'
ГОЛ! 0:3!
Э. Чупо-Мотинг
37'
ГОЛ! 0:2!
Э. Чупо-Мотинг
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мусиала
Пас отдал
С. Мане
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
2
Агустин Рохель
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Йоханнес Шенк
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
11
Матис Тель
ЦФ
3-1-1-3-2
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
2
Кемпф
3
Кенни
29
Тусар
8
Сердар
14
Лукебакио
14
Бутьюс
5
Рихтер
9
Зелке
2
Рохель
4-1-1-3-1
1
Нойер
28
Павар
3
Мазрауи
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мане
13
Чупо-Мотинг
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
29
Тусар
27
Боатенг
27
Боатенг
29
Тусар
5
Рихтер
9
Маолида
9
Маолида
5
Рихтер
8
Сердар
21
Эджуке
21
Эджуке
8
Сердар
9
Зелке
9
Канга
9
Канга
9
Зелке
19
Дэвис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Дэвис
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
10
Мане
21
Коман
21
Коман
10
Мане
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
Остались в запасе
Герта
Бавария
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
Главный тренер
Сандро Шварц
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Йоханнес Шенк
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
1
Йоханнес Шенк
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Герта - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Герта
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