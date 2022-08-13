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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Айнтрахт
Герта - Айнтрахт: обзор матча 13 августа 2022
Герта
13.08.2022, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
3'
С. Сердар
48'
Д. Камада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Айнтрахт
86'
Замена
К. Якич
️️️️
Д. Камада
Желтая карточка
С. Сердар
85'
Замена
М. Дардаи
️️️️
Ф. Уремович
83'
73'
Замена
М. Хасебе
️️️️
А. Туре
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Канга
70'
66'
Замена
Р. Борре
️️️️
Л. Аларио
66'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Гетце
58'
Желтая карточка
Д. Соу
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
И. Суньич
58'
Желтая карточка
И. Суньич
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Камада
Пас отдал
Р. Коло Муани
46'
Замена
Ф. Алиду
️️️️
А. Кнауфф
Желтая карточка
М. Миттельштадт
34'
ГОЛ! 1:0!
С. Сердар
Пас отдал
Д. Лукебакио
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
21
Чидера Эджуке
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
14
Доди Лукебакио
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Тута
ЦЗ
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
18
Даичи Камада
АП
27
Марио Гетце
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Айнтрахт
1
Диант Рамай
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Фарид Алиду
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
17
Себастьян Роде
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-2-1-1-2
53
Кристенсен
7
Миттельштадт
22
Уремович
2
Кемпф
3
Кенни
29
Тусар
26
Суньич
8
Сердар
21
Эджуке
14
Лукебакио
9
Канга
4-1-3-2
1
Трапп
6
Туре
3
Тута
26
Н'Дика
3
Ленц
97
Соу
7
Кнауфф
27
Гетце
18
Камада
27
Аларио
9
Муани
22
Уремович
31
Дардаи
31
Дардаи
22
Уремович
26
Суньич
14
Бутьюс
14
Бутьюс
26
Суньич
9
Канга
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Канга
6
Туре
20
Хасебе
20
Хасебе
6
Туре
18
Камада
18
Якич
18
Якич
18
Камада
27
Гетце
35
Линдстрем
35
Линдстрем
27
Гетце
7
Кнауфф
17
Алиду
17
Алиду
7
Кнауфф
27
Аларио
19
Борре
19
Борре
27
Аларио
Остались в запасе
Герта
Айнтрахт
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
6
Хрвое Смольчич
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Герта - Айнтрахт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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