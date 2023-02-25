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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Аугсбург
Герта - Аугсбург: обзор матча 25 февраля 2023
Герта
25.02.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
61'
М. Рихтер
70'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Аугсбург
90'
+1
Желтая карточка
Р. Варгас
86'
Замена
Ф. Йенсен
️️️️
А. Майер
86'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Р. Гумни
Замена
М. Миттельштадт
️️️️
М. Кемпф
81'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Ф. Нидерлехнер
79'
Замена
Д. Кенни
️️️️
М. Рихтер
71'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
С. Сердар
71'
ГОЛ! 2:0!
Д. Лукебакио
Пас отдал
А. Рохель
70'
62'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Иаго
62'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Н. Дорш
ГОЛ! 1:0!
М. Рихтер
61'
60'
Желтая карточка
Р. Вейга
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Д. Нганкам
46'
46'
Замена
Р. Варгас
️️️️
К. Йебоа
45'
+1
Желтая карточка
Р. Гумни
Желтая карточка
М. Рихтер
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Аугсбург
12
Рафал Гикевич
ВР
57
Иаго
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
10
Арне Майер
ОП
6
Никлас Дорш
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
97
Фредрик Йенсен
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
9
Дион Бельо
ЦФ
4-2-1-1-2
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
2
Кемпф
31
Дардаи
22
Уремович
29
Тусар
38
Чигерчи
8
Сердар
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
24
Нганкам
4-2-1-3
12
Гикевич
20
Гумни
14
Гаувелеув
12
Вейга
57
Иаго
10
Майер
6
Дорш
7
Энгелс
9
Демирович
9
Йебоа
20
Бериша
2
Кемпф
7
Миттельштадт
7
Миттельштадт
2
Кемпф
5
Рихтер
3
Кенни
3
Кенни
5
Рихтер
8
Сердар
14
Бутьюс
14
Бутьюс
8
Сердар
24
Нганкам
11
Лукебакио
11
Лукебакио
24
Нганкам
7
Нидерлехнер
9
Йоветич
9
Йоветич
7
Нидерлехнер
57
Иаго
22
Педерсен
22
Педерсен
57
Иаго
6
Дорш
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
6
Дорш
10
Майер
97
Йенсен
97
Йенсен
10
Майер
9
Йебоа
11
Варгас
11
Варгас
9
Йебоа
20
Гумни
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Гумни
Остались в запасе
Герта
Аугсбург
1
Тьярк Эрнст
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Энрико Маасен
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
2
Агустин Рохель
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Энрико Маасен
Статистика матча Герта - Аугсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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