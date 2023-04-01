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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Герта
Фрайбург - Герта: обзор матча 01 апреля 2023
Фрайбург
01.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Герта
52'
В. Грифо
77'
Д. Нганкам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Герта
90'
+2
Желтая карточка
Д. Нганкам
87'
Замена
А. Рохель
️️️️
В. Канга
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
85'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нганкам
Пас отдал
Д. Кенни
76'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
Ф. Уремович
67'
Замена
С. Сердар
️️️️
К. Боатенг
67'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Т. Чигерчи
Замена
Д. Шмид
️️️️
К. Шмидт
58'
ГОЛ! 1:0!
В. Грифо
Пас отдал
К. Гюнтер
52'
Желтая карточка
М. Гульде
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Кеннет Шмидт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
20
Рицу Доан
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
38
Толга Чигерчи
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Суат Сердар
ЦП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
28
Гинтер
4
Шмидт
5
Гульде
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
25
Сильдийя
3-4-2-1
53
Кристенсен
22
Уремович
31
Дардаи
3
Кенни
2
Кемпф
29
Тусар
38
Чигерчи
21
Платтенхардт
11
Лукебакио
27
Боатенг
9
Канга
4
Шмидт
7
Шмид
7
Шмид
4
Шмидт
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
9
Канга
2
Рохель
2
Рохель
9
Канга
27
Боатенг
8
Сердар
8
Сердар
27
Боатенг
38
Чигерчи
24
Нганкам
24
Нганкам
38
Чигерчи
22
Уремович
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
22
Уремович
Остались в запасе
Фрайбург
Герта
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
19
Kimberly Ezekwem
ЦЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
34
Мерлин Рехль
ЦП
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Фрайбург - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
1 : 0
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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