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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Герта
Штутгарт - Герта: обзор матча 08 ноября 2022
Штутгарт
08.11.2022, вторник, 22:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Герта
3'
С. Гирасси
90+8'
К. Мавропанос
19'
Д. Лукебакио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штутгарт - Герта
ГОЛ! 2:1!
К. Мавропанос
Пас отдал
Б. Соса
90'
+8
Замена
А. Каразор
️️️️
В. Эндо
82'
Замена
Й. Вагноман
️️️️
Т. Томаш
74'
Замена
Л. Пфайффер
️️️️
Н. Ахамада
74'
Желтая карточка
Б. Соса
73'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Л. Эглофф
64'
61'
Замена
В. Канга
️️️️
Д. Зелке
61'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
М. Рихтер
61'
Замена
И. Суньич
️️️️
С. Сердар
Желтая карточка
Л. Эглофф
57'
34'
Желтая карточка
М. Рихтер
Желтая карточка
К. Мавропанос
34'
31'
Желтая карточка
М. Кемпф
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Д. Кенни
ГОЛ! 1:0!
С. Гирасси
Пас отдал
Т. Томаш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
8
Науиру Ахамада
ЦП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
14
Доди Лукебакио
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
2
Агустин Рохель
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
4-1-1-2-2
21
Мюллер
3
Соса
15
Мавропанос
21
Ито
3
Антон
3
Эндо
8
Ахамада
25
Эглофф
26
Силас
8
Томаш
9
Гирасси
3-1-1-3-2
53
Кристенсен
3
Кенни
2
Кемпф
21
Платтенхардт
29
Тусар
8
Сердар
14
Лукебакио
14
Бутьюс
5
Рихтер
2
Рохель
9
Зелке
3
Эндо
16
Каразор
16
Каразор
3
Эндо
8
Томаш
4
Вагноман
4
Вагноман
8
Томаш
25
Эглофф
20
Мийо
20
Мийо
25
Эглофф
8
Ахамада
16
Пфайффер
16
Пфайффер
8
Ахамада
8
Сердар
26
Суньич
26
Суньич
8
Сердар
5
Рихтер
21
Эджуке
21
Эджуке
5
Рихтер
9
Зелке
9
Канга
9
Канга
9
Зелке
Остались в запасе
Штутгарт
Герта
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Виммер
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
10
Танги Кулибали
ЛВ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Штутгарт - Герта
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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