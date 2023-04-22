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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вердер
Герта - Вердер: обзор матча 22 апреля 2023
Герта
22.04.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
2 : 4
Завершен
Вердер
68'
Д. Нганкам
79'
Д. Лукебакио (П)
6'
М. Дукщ
27'
М. Дукщ
51'
М. Дукщ
63'
М. Вайзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Вердер
90'
+4
Желтая карточка
Р. Шмид
Желтая карточка
С. Сердар
90'
+1
90'
Замена
И. Груев
️️️️
К. Гросс
80'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
Э. Юнг
80'
Замена
А. Пипер
️️️️
М. Велькович
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Д. Нганкам
80'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Д. Лукебакио
79'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
М. Рихтер
72'
ГОЛ! 1:4!
Д. Нганкам
Пас отдал
С. Сердар
68'
66'
Замена
Р. Шмид
️️️️
Л. Биттенкурт
66'
Замена
Э. Динкчи
️️️️
М. Филипп
63'
ГОЛ! 0:4!
М. Вайзер
51'
ГОЛ! 0:3!
М. Дукщ
Пас отдал
Э. Юнг
Замена
А. Рохель
️️️️
М. Дардаи
46'
Замена
С. Сердар
️️️️
Т. Чигерчи
46'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Д. Шерхант
46'
36'
Желтая карточка
Й. Стаге
Желтая карточка
М. Кемпф
29'
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Дукщ
Пас отдал
К. Гросс
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Дукщ
Пас отдал
Й. Стаге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
29
Люка Тусар
ОП
11
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Романо Шмид
АП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
4-2-2-2
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
2
Кемпф
31
Дардаи
22
Пекарик
38
Чигерчи
29
Тусар
11
Лукебакио
5
Рихтер
7
Шерхант
24
Нганкам
3-3-1-1-2
1
Павленка
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
8
Вайзер
36
Гросс
4
Штарк
6
Стаге
32
Биттенкурт
33
Дукщ
26
Филипп
31
Дардаи
2
Рохель
2
Рохель
31
Дардаи
38
Чигерчи
8
Сердар
8
Сердар
38
Чигерчи
7
Шерхант
27
Боатенг
27
Боатенг
7
Шерхант
24
Нганкам
21
Эджуке
21
Эджуке
24
Нганкам
5
Рихтер
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
5
Рихтер
5
Юнг
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
5
Юнг
13
Велькович
5
Пипер
5
Пипер
13
Велькович
36
Гросс
4
Груев
4
Груев
36
Гросс
32
Биттенкурт
10
Шмид
10
Шмид
32
Биттенкурт
26
Филипп
18
Динкчи
18
Динкчи
26
Филипп
Остались в запасе
Герта
Вердер
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
2
Фабио Чародиа
ЦЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Герта - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
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