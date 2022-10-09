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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Фрайбург
Герта - Фрайбург: обзор матча 09 октября 2022
Герта
09.10.2022, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Фрайбург
34'
Д. Лукебакио (П)
61'
С. Сердар
22'
Д. Кьерех
78'
К. Шаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Фрайбург
86'
Замена
Л. Хелер
️️️️
Р. Доан
Замена
К. Боатенг
️️️️
С. Сердар
84'
83'
Желтая карточка
Р. Доан
78'
ГОЛ! 2:2!
К. Шаде
Замена
Д. Зелке
️️️️
С. Йоветич
78'
76'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
76'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Д. Кьерех
70'
Замена
К. Шаде
️️️️
В. Грифо
70'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
М. Грегоритч
ГОЛ! 2:1!
С. Сердар
Пас отдал
М. Рихтер
61'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Ч. Эджуке
58'
Желтая карточка
Д. Кенни
49'
Желтая карточка
А. Рохель
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Лукебакио
34'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кьерех
Пас отдал
Р. Доан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
2
Агустин Рохель
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
20
Рицу Доан
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-1-2-2
53
Кристенсен
21
Платтенхардт
2
Кемпф
3
Кенни
29
Тусар
26
Суньич
8
Сердар
21
Эджуке
14
Лукебакио
9
Йоветич
2
Рохель
3-1-1-3-2
1
Флеккен
28
Гинтер
3
Линхарт
30
Гюнтер
27
Хефлер
8
Эггештайн
20
Доан
7
Кьерех
32
Грифо
25
Сильдийя
11
Грегоритч
8
Сердар
27
Боатенг
27
Боатенг
8
Сердар
21
Эджуке
5
Рихтер
5
Рихтер
21
Эджуке
9
Йоветич
9
Зелке
9
Зелке
9
Йоветич
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
7
Кьерех
11
Чон
11
Чон
7
Кьерех
32
Грифо
7
Шаде
7
Шаде
32
Грифо
20
Доан
9
Хелер
9
Хелер
20
Доан
11
Грегоритч
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Грегоритч
Остались в запасе
Герта
Фрайбург
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
7
Ноа Вайсхаупт
ЛВ
Главный тренер
Сандро Шварц
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Герта - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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