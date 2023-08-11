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Кевин-Принс Боатенг - трансферы

Завершил карьеру
6 марта 1987 (39), Берлин
#27 | Полузащитник
185 см | 86 кг
Гана | Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
11.08.23 / -
Герта
Завершил
Завершил
01.07.21 / 11.08.23
Монца
Герта
Свободный агент
28.09.20 / 01.07.21
Фиорентина
Монца
Свободный агент
31.01.20 / 03.08.20
Фиорентина
Бешикташ
Аренда
31.07.19 / 28.09.20
Сассуоло
Фиорентина
1,50 млн €
22.01.19 / 30.06.19
Сассуоло
Барселона
Аренда 1 млн €
05.07.18 / 31.07.19
Айнтрахт
Сассуоло
Свободный агент
18.08.17 / 05.07.18
Лас-Пальмас
Айнтрахт
Свободный агент
01.08.16 / 18.08.17
Милан
Лас-Пальмас
Свободный агент
04.01.16 / 01.08.16
Без клуба
Милан
Свободный агент
08.12.15 / 04.01.16
Шальке-04
Без клуба
Свободный агент
30.08.13 / 08.12.15
Милан
Шальке-04
10 млн €
01.07.11 / 30.08.13
Дженоа
Милан
10,50 млн €
18.08.10 / 30.06.11
Дженоа
Милан
Аренда 3 млн €
14.08.10 / 01.07.11
Портсмут
Дженоа
5,70 млн €
28.08.09 / 14.08.10
Тоттенхэм
Портсмут
4,50 млн €
11.01.09 / 01.06.09
Тоттенхэм
Боруссия Д
Аренда 100 тыс €
31.07.07 / 28.08.09
Герта
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7,90 млн €
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