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01.07.21 / 11.08.23
Свободный агент
28.09.20 / 01.07.21
Свободный агент
31.01.20 / 03.08.20
Аренда
31.07.19 / 28.09.20
1,50 млн €
22.01.19 / 30.06.19
Аренда 1 млн €
05.07.18 / 31.07.19
Свободный агент
18.08.17 / 05.07.18
Свободный агент
01.08.16 / 18.08.17
Свободный агент
04.01.16 / 01.08.16
Без клуба
Свободный агент
08.12.15 / 04.01.16
Свободный агент
30.08.13 / 08.12.15
10 млн €
01.07.11 / 30.08.13
10,50 млн €
18.08.10 / 30.06.11
Аренда 3 млн €
14.08.10 / 01.07.11
5,70 млн €
28.08.09 / 14.08.10
4,50 млн €
11.01.09 / 01.06.09
Аренда 100 тыс €
31.07.07 / 28.08.09
7,90 млн €