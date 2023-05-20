Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бохум
Герта - Бохум: обзор матча 20 мая 2023
Герта
20.05.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Бохум
63'
Л. Тусар
90+4'
К. Шлоттербек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Герта - Бохум
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
К. Шлоттербек
Пас отдал
К. Штегер
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
С. Сердар
86'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
М. Миттельштадт
86'
Желтая карточка
М. Миттельштадт
82'
81'
Замена
С. Цоллер
️️️️
Т. Асано
81'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Э. Машович
74'
Замена
М. Брошински
️️️️
Д. Хайнц
70'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
Ф. Ферстер
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
К. Боатенг
65'
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
М. Рихтер
65'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тусар
Пас отдал
М. Рихтер
63'
37'
Желтая карточка
А. Лосилла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Агустин Рохель
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
11
Доди Лукебакио
ПВ
5
Марко Рихтер
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
15
Эрхан Машович
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
7
Кевин Штегер
АП
10
Филипп Ферстер
АП
29
Такума Асано
ПВ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
30
Ибрагим Маза
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Бохум
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Мориц Брошински
ЦФ
4-1-1-3-1
53
Кристенсен
7
Миттельштадт
2
Рохель
31
Дардаи
3
Кенни
29
Тусар
8
Сердар
11
Лукебакио
27
Боатенг
5
Рихтер
9
Йоветич
4-1-3-2
1
Риман
17
Джанко
18
Ордец
3
Хайнц
15
Машович
8
Лосилла
29
Асано
10
Ферстер
18
Антви-Адджей
33
Хофманн
7
Штегер
7
Миттельштадт
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
7
Миттельштадт
27
Боатенг
14
Бутьюс
14
Бутьюс
27
Боатенг
5
Рихтер
21
Эджуке
21
Эджуке
5
Рихтер
8
Сердар
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
8
Сердар
15
Машович
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
15
Машович
10
Ферстер
17
Хольтманн
17
Хольтманн
10
Ферстер
29
Асано
6
Цоллер
6
Цоллер
29
Асано
3
Хайнц
9
Брошински
9
Брошински
3
Хайнц
Остались в запасе
Герта
Бохум
1
Тьярк Эрнст
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
30
Ибрагим Маза
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Герта - Бохум
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Олимпиаштадион
Новости команд
Все
Герта
Бохум
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+