Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Герта
Бохум - Герта: обзор матча 21 января 2023
Бохум
21.01.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Герта
22'
Ф. Хофманн
44'
К. Шлоттербек
57'
Ф. Хофманн
87'
С. Сердар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бохум - Герта
87'
ГОЛ! 3:1!
С. Сердар
Замена
П. Остерхаге
️️️️
К. Штегер
80'
Замена
С. Ганвула
️️️️
Ф. Хофманн
80'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
К. Антви-Адджей
72'
Замена
Т. Асано
️️️️
С. Цоллер
72'
64'
Замена
Д. Нганкам
️️️️
Д. Шерхант
64'
Замена
М. Маолида
️️️️
И. Суньич
63'
Замена
С. Сердар
️️️️
Ж. Бутьюс
Замена
П. Кунде
️️️️
Ф. Ферстер
59'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Хофманн
Пас отдал
К. Антви-Адджей
57'
ГОЛ! 2:0!
К. Шлоттербек
Пас отдал
Ф. Ферстер
44'
Желтая карточка
Д. Соарес
42'
40'
Желтая карточка
М. Кемпф
ГОЛ! 1:0!
Ф. Хофманн
Пас отдал
Ф. Ферстер
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
1
Мануэль Риман
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
8
Антони Лосилла
ОП
10
Филипп Ферстер
АП
7
Кевин Штегер
АП
6
Симон Цоллер
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
29
Люка Тусар
ОП
26
Иван Суньич
ОП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
5
Марко Рихтер
ПВ
2
Агустин Рохель
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
7
Дерри Шерхант
ЦФ
Главный тренер
Сандро Шварц
Бохум
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
25
Пьер Кунде
ЦП
6
Патрик Остерхаге
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
29
Такума Асано
ПВ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
35
Сильвер Ганвула
ЦФ
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
8
Суат Сердар
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
24
Джессик Нганкам
ЦФ
4-1-3-2
1
Риман
3
Соарес
18
Ордец
13
Шлоттербек
17
Джанко
8
Лосилла
18
Антви-Адджей
7
Штегер
10
Ферстер
33
Хофманн
6
Цоллер
3-2-2-3
53
Кристенсен
3
Кенни
2
Кемпф
7
Миттельштадт
29
Тусар
26
Суньич
5
Рихтер
14
Бутьюс
7
Шерхант
9
Канга
2
Рохель
10
Ферстер
25
Кунде
25
Кунде
10
Ферстер
7
Штегер
6
Остерхаге
6
Остерхаге
7
Штегер
18
Антви-Адджей
17
Хольтманн
17
Хольтманн
18
Антви-Адджей
6
Цоллер
29
Асано
29
Асано
6
Цоллер
33
Хофманн
35
Ганвула
35
Ганвула
33
Хофманн
14
Бутьюс
8
Сердар
8
Сердар
14
Бутьюс
26
Суньич
9
Маолида
9
Маолида
26
Суньич
7
Шерхант
24
Нганкам
24
Нганкам
7
Шерхант
Остались в запасе
Бохум
Герта
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
1
Тьярк Эрнст
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Сандро Шварц
Остались в запасе
24
Василиос Лампропулос
ЦЗ
15
Эрхан Машович
ЦЗ
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
30
Марко Йоханссон
ЦФ
Остались в запасе
1
Тьярк Эрнст
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Сандро Шварц
Статистика матча Бохум - Герта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Информация о матче
Стадион:
Рурштадион
Новости команд
Все
Бохум
Герта
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Бохум» – «Майнц»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Кубок Германии: шансы Бохума и Майнца на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Бохум»: прогноз и ставки на матч 28 октября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.10.27 09:18
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Прогноз на точный счет матча «Санкт-Паули» – «Бохум»: Бундеслига, 17 мая 2025
2025.05.16 10:12
Сын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
11 сентября
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
31 августа
1
При трансфере российского игрока «Динамо» в немецкий клуб возникли вопросы с регистрацией
2 марта
«Герта» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
9 февраля
Хоккеист Ковальчук отправил сына в знаменитый немецкий футбольный клуб
2025.11.22 14:54
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+