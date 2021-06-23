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    Кевин-Принс Боатенг спустя 14 лет вернулся в «Герту»

    «Герта» подписала контракт с Кевином-Принсом Боатенгом. Он присоединился к клубу на правах свободного агента. Последним местом работы ганца была итальянская «Монца».

    Контракт Боатенга с берлинцами рассчитан на год.

    • 34-летний Боатенг – воспитанник «Герты», он вернулся в клуб спустя 14 лет.
    • Ганец выигрывал Серию А, Примеру.
    • Новый сезон Бундеслиги стартует в августе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Герты»

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