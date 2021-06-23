Кевин-Принс Боатенг спустя 14 лет вернулся в «Герту»

«Герта» подписала контракт с Кевином-Принсом Боатенгом. Он присоединился к клубу на правах свободного агента. Последним местом работы ганца была итальянская «Монца».
Контракт Боатенга с берлинцами рассчитан на год.
- 34-летний Боатенг – воспитанник «Герты», он вернулся в клуб спустя 14 лет.
- Ганец выигрывал Серию А, Примеру.
- Новый сезон Бундеслиги стартует в августе.
Endlich Zuhause, @KPBofficial!https://t.co/JCuxLiRTfa#GemeinsamHertha #HaHohe pic.twitter.com/XzdaaaKB35— Hertha BSC (@HerthaBSC) June 23, 2021