Боатенг заказал 2023 бесплатных кебаба для болельщиков «Герты» в честь продления контракта с клубом

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг заключил новое соглашение с «Гертой».

В честь продления контракта до 2023 года футболист устроил акцию для болельщиков.

Он заказал 2023 бесплатных кебаба для фанатов, о чем рассказал в специальном ролике.

35-летний Боатенг – воспитанник «Герты».

В прошлом сезоне хавбек провел 21 матч без голевых действий.

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