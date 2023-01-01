Боатенг заказал 2023 бесплатных кебаба для болельщиков «Герты» в честь продления контракта с клубом

Л.Федун просмотрев ролик, купит 100 Бутеров для спартаковцев в честь столетия
Полузащитник Кевин-Принс Боатенг заключил новое соглашение с «Гертой».
В честь продления контракта до 2023 года футболист устроил акцию для болельщиков.
Он заказал 2023 бесплатных кебаба для фанатов, о чем рассказал в специальном ролике.
- 35-летний Боатенг – воспитанник «Герты».
- В прошлом сезоне хавбек провел 21 матч без голевых действий.
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