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Боатенг заказал 2023 бесплатных кебаба для болельщиков «Герты» в честь продления контракта с клубом

Полузащитник Кевин-Принс Боатенг заключил новое соглашение с «Гертой».

В честь продления контракта до 2023 года футболист устроил акцию для болельщиков.

Он заказал 2023 бесплатных кебаба для фанатов, о чем рассказал в специальном ролике.

  • 35-летний Боатенг – воспитанник «Герты».
  • В прошлом сезоне хавбек провел 21 матч без голевых действий.

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Источник: ютуб-канал «Герты»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1027

    jek718875 33 минуты назад

    Л.Федун просмотрев ролик, купит 100 Бутеров для спартаковцев в честь столетия

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    Рейтинг: +13704

    Skull_Boy 1 час назад

    Любитель люлей

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