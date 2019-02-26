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    Marca: «Барселона» не будет выкупать Боатенга у «Сассуоло»

    Совет директоров «Барселоны» принял решение не выкупать у «Сассуоло» полузащитника Кевина-Принса Боатенга, сообщает Calciomercato со ссылкой на Marca.

    22 января ганец перешел в каталонский клуб за 2 миллиона евро на правах аренды с правом выкупа за 8 миллионов.

    За это время 31-летний футболист принял участие в двух матчах сине-гранатовых (в Примере и Кубке Испании), проведя на поле в общей сложности 123 минуты.

    Источник: Calciomercato

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    26.02.2019 13:59
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 26 февраля 2019, 14:29

      Изначально было ясно что это временное "усиление"
      Видимо попробовали игрока такого плана в своей схеме перед покупкой кого-то похожего за очень дорого!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 26 февраля 2019, 14:18

      Зачем вообще брали его загадка года)

      2
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