Marca: «Барселона» не будет выкупать Боатенга у «Сассуоло»

Совет директоров «Барселоны» принял решение не выкупать у «Сассуоло» полузащитника Кевина-Принса Боатенга, сообщает Calciomercato со ссылкой на Marca.

22 января ганец перешел в каталонский клуб за 2 миллиона евро на правах аренды с правом выкупа за 8 миллионов.

За это время 31-летний футболист принял участие в двух матчах сине-гранатовых (в Примере и Кубке Испании), проведя на поле в общей сложности 123 минуты.