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    Кевин-Принс Боатенг: «Переход Месси в «Наполи» в память о Марадоне стал бы мировым сюжетом»

    Футболист итальянской «Монцы» Кевин-Принс Боатенг предложил форварду «Барселоны» Лионелю Месси перейти в «Наполи», отдав таким образом дань памяти соотечественнику Диего Марадоне. Тот умер в ноябре.

    «Было бы невероятно, если бы Месси позвонил «Наполи» и сказал: «Я приду, проведу год или два, чтобы почтить память Марадоны». Это было бы мировым сюжетом, кино. Люди от счастья съели бы Месси заживо. На его месте я бы позвонил президенту «Наполи», – сказал Боатенг.

    • Марадона умер в возрасте 60 лет.
    • Он выигрывал чемпионат мира.
    • Контракт Месси с «Барселоной» истекает летом.

    Источник: ESPN

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    11.12.2020 21:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 декабря 2020, 08:30

      самому не стрёмно такой бред говорить?

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    • ...
      Рейтинг: +31

      AS Roma Ultras 11 декабря 2020, 22:28

      голливуд

      0
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