Кевин-Принс Боатенг: «Переход Месси в «Наполи» в память о Марадоне стал бы мировым сюжетом»

Футболист итальянской «Монцы» Кевин-Принс Боатенг предложил форварду «Барселоны» Лионелю Месси перейти в «Наполи», отдав таким образом дань памяти соотечественнику Диего Марадоне. Тот умер в ноябре.

«Было бы невероятно, если бы Месси позвонил «Наполи» и сказал: «Я приду, проведу год или два, чтобы почтить память Марадоны». Это было бы мировым сюжетом, кино. Люди от счастья съели бы Месси заживо. На его месте я бы позвонил президенту «Наполи», – сказал Боатенг.