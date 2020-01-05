AS: «Барселона» год назад вместо покупки Холанда взяла в аренду Боатенга

У «Барселоны» в январе прошлого года была возможность купить нападающего на тот момент норвежского «Мольде» Эрлинга Холанда. Альтернативным вариантом была аренда игрока «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, пишет AS.

Каталонцы решили не покупать норвежца и заполучили Боатенга, считая, что Холанд недостаточно опытен для состава «Барселоны».