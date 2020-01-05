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    AS: «Барселона» год назад вместо покупки Холанда взяла в аренду Боатенга

    У «Барселоны» в январе прошлого года была возможность купить нападающего на тот момент норвежского «Мольде» Эрлинга Холанда. Альтернативным вариантом была аренда игрока «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, пишет AS.

    Каталонцы решили не покупать норвежца и заполучили Боатенга, считая, что Холанд недостаточно опытен для состава «Барселоны».

    • В декабре Холанд за 22 миллиона евро перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».
    • Боатенг за зиму-лето 2019 года провел за «Барселону» четыре матча, не отметившись результативными действиями.
    • «Барселона» сейчас лидирует в Примере.

    Источник: AS

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