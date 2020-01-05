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  • AS: «Барселона» год назад вместо покупки Холанда взяла в аренду Боатенга

AS: «Барселона» год назад вместо покупки Холанда взяла в аренду Боатенга

5 января 2020, 15:27
3

У «Барселоны» в январе прошлого года была возможность купить нападающего на тот момент норвежского «Мольде» Эрлинга Холанда. Альтернативным вариантом была аренда игрока «Сассуоло» Кевина-Принса Боатенга, пишет AS.

Каталонцы решили не покупать норвежца и заполучили Боатенга, считая, что Холанд недостаточно опытен для состава «Барселоны».

  • В декабре Холанд за 22 миллиона евро перешел из «Зальцбурга» в дортмундскую «Боруссию».
  • Боатенг за зиму-лето 2019 года провел за «Барселону» четыре матча, не отметившись результативными действиями.
  • «Барселона» сейчас лидирует в Примере.

Источник: AS
Испания. Примера Норвегия. Элитсериен Барселона Боруссия Д Боатенг Кевин-Принс Холанд Эрлинг
Комментарии (3)
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DeStar
1578232191
ну может были и правы, кто знает че было бы если б перешел в барсу, сидел бы на лавке и не раскрылся бы так ка ксейчас
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portero
1578292574
при нынешнем тренере, кого ни купи результат трудно получить.
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